Польща почала екстрадувати до України чоловіків, які втекли за кордон, — ЗМІ

Після 24 лютого до Польщі з України виїхали 80 тисяч чоловіків призивного віку. Прикордонники республіки вже видворили кількох українців.

У Польща прикордонники почали видворювати з країни чоловіків, які після повномасштабного вторнення РФ до України втекли за кордон. Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Згідно з даними Штабу прикордонної служби, підготовленими для Rzeczpospolita, з 24 лютого минулого року до 31 серпня цього року до Польщі в’їхало майже 2,87 мільйона громадян України у віці 18-60 років, а виїхало – майже 2,8 мільйона українців. З них — 80 тисяч чоловіків призовного віку.

Лідер фракції "Слуга народу" Давід Арахамія нещодавно заявив, що українські правоохоронні органи вимагатимуть екстрадиції чоловіків призовного віку, які незаконно покинули Україну, уникаючи мобілізації.

"Це важлива цифра для України, тому що ці люди могли б бути мобілізовані і збільшити лави наших Збройних Сил, тим самим зміцнити нашу обороноздатність і безпеку", – сказав представник президента у парламенті, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ Федір Веніславський.

У Польщі кажуть, щоб екстрадувати громадянина Українии з Польщі необхідно оформити міжнародний ордер на арешт на кожного з них.

"Якщо ми затримаємо такого іноземця, наприклад, для простої перевірки на дорозі, наша система KSIP (Інформаційна система Національної поліції – ред) покаже, що це особа, яка переслідується прокуратурою України, тому що там є дані Інтерполу. Ми затримуємо таку особу та повідомляємо прокуратуру. Чи її екстрадують, вирішує польський суд", — повідомив речник Головного управління поліції, інспектор Маріуш Цярка.

Згідно з інформацією, яку "Rzeczpospolita" отримала від Прикордонної служби, Польща, згідно з угодою з Україною, вже видворила громадян українців, які переправляють нелегалів до Європи.

Нагадаємо, що у Зеленського анонсували екстрадицію ухилянтів від мобілізації. Для екстрадиції громадянина необхідно, щоб в Україні було відкрито кримінальне провадження, а особа набула статусу підозрюваного у вчиненні правопорушення.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про посилення правил призову громадян до Сил оборони. Документ дасть змогу перекрити лазівку для відстрочки мобілізації шляхом навчання у ЗВО.