"Не можуть прокляті виграти": Резніков вважає, що ядерна зброя не знищить Україну

За словами глави Міноборони, велике питання в тому, в якому стані ЯЗ на території Росії, адже останні випробування проводили ще 1998 року. Також багато що залежить від розміру території.

У світі не існує такої ядерної зброї, яка була б здатна знищити таку велику країну, як Україна. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков (подав у відставку 4 вересня 2023 року, — ред.) в інтерв'ю "Укрінформ".

За його словами, йдеться не тільки про те, яка територія нашої країни, а й про те, в якому стані це озброєння, якщо йдеться про Російську Федерацію.

"Не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, у нас велика територія. Ще питання, в якому вона в них стані. У 1998 році росіяни робили останнє випробування ядерної зброї в Казахстані на полігоні", — йдеться в повідомленні.

Окремо Олексій Резніков наголосив, що жодна ядерна бомба не здатна здолати спротив українців. Особливо якщо озиратися на ті злочини, які щодня творить Російська Федерація на нашій землі.

Зокрема йдеться про міста, де раніше переважно проживали люди, які говорили російською мовою.

"Харківська область, Волноваха, Маріуполь, там більшість людей говорили російською, ми ж із вами це знаємо, вони їх ненавидять, вони чинять опір, хлопці воюють, тому що росіяни — вороги, їм ніхто не пробачить, їм ніхто не подарує. Не можуть прокляті виграти, це нереально", — продовжив міністр оборони.

Нагадаємо, 4 вересня повідомлялося, що один день війни обходиться Україні в 100 мільйонів доларів. Глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, що пред'являти претензії державі про те, що нічого не робиться — не зовсім доречно.