З могили "Джуса" вкрали бойові шеврони: дівчина загиблого пілота звернулася до вандалів (фото)

За словами Меланії Подоляк, вона готова дати щось цінніше тому, хто поверне вкрадені речі. Анонімність гарантується.

Із могили українського пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус", який загинув на Житомирщині під час тренувального польоту, вкрали практично всі шеврони від побратимів. Про це повідомила його дівчина Меланія Подоляк на своїй сторінці в соціальній мережі X (нинішня назва Twitter, — ред.) 4 вересня.

Після похорону українського льотчика його побратими залишили на могилі безліч шевронів на знак пам'яті, проте невідомі скоїли акт вандалізму і вкрали їх лише через кілька днів. Їх там було не менше 20 штук.

Меланія Подоляк закликала повернути шеврони назад і натомість отримати дещо цінніше. Вона гарантує анонімність і безпеку тому, хто це зробив.

Вандали вкрали з могили "Джуса" шеврони від побратимів Фото: Twitter Вандали вкрали з могили "Джуса" шеврони від побратимів Фото: Twitter

"Людині, яка вкрала шеврони, які на могилі Андрія залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам натомість щось набагато унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені", — написала Меланія Подоляк.

Чи відгукнувся хтось на її прохання і чи буде повернуто унікальні шеврони на місце — поки що невідомо. Більше жодних оновлень з цього питання не надходило.

Нагадаємо, 25 серпня в Житомирській області сталася авіакатастрофа — зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Унаслідок чого загинув льотчик Андрій "Джус" Пільщиков і двоє інших пілотів — В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін.

29 серпня в Києві відбулася церемонія прощання з "Джусом". Відбувалася вона в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ. Інформацію про місце поховання Андрія Пільщикова не уточнювали, проте вандалам вдалося її знайти.