Вербували для війни в Україні: на Кубі викрили російську мережу торгівлі людьми

Міністерство закордонних справ країни стверджує, що всі спроби вербування кубинців було припинено, а стосовно організаторів схеми порушено кримінальні справи.

На Кубі виявили російську організацію, яка займалася незаконною діяльністю. Злочинці торгували людьми, яких потім використовували як найманців для участі у війні з Україною на боці Російської Федерації. Про це повідомили в МЗС Куби 4 вересня.

Представники кубинського Міністерства закордонних справ підкреслили, що вони активно працюють над припиненням діяльності мережі торгівлі людьми, яка має своє коріння в Росії.

"Міністерство внутрішніх справ виявило і працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії, щоб включити кубинських громадян, які проживають там, і навіть деяких, які проживають на Кубі, усі військові сили, що беруть участь у військових операціях в Україні", — ідеться в заяві кубинського зовнішньополітичного відомства.

Там також запевнили, що вони вжили всіх необхідних заходів для нейтралізації подібних спроб і що вже було розпочато кримінальні провадження проти осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.

"Вороги Куби поширюють спотворену інформацію, мета якої — заплямувати імідж країни і представити її як співучасника цих дій, які ми рішуче відкидаємо", — наголосили в МЗС.

Там зазначили, що Куба не бере участі у війні в Україні. У відомстві пообіцяли діяти рішуче проти тих, хто на кубинській території "бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найму або вербування, щоб громадяни Куби могли підняти зброю проти будь-якої країни".

Нагадаємо, що російські спецслужби наймали агентів у Польщі, щоб ті стежили за пересуванням військової техніки, яка призначена Україні.