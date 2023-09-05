"РФ пішла на ескалацію": окупанти могли спеціально впустити "Шахед" у Румунії, — Братчук

За словами голови громадської ради Одеської ОВА, Кремлю вигідно, щоб тема п'ятої статті НАТО була на слуху. Це допоможе пропаганді довести народу, що РФ нібито воює з усім Заходом.

Падіння дрона-камікадзе іранського походження Shahed-136 на території Румунії може свідчити про те, що Російська Федерація пішла на ескалацію. Про це заявив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у коментарі Freedom 5 серпня.

У ніч на 4 вересня РФ знову атакувала українські порти на Дунаї, внаслідок чого вибух було зафіксовано і з боку Румунії. У МЗС України стверджують, що на території країни НАТО впав російський дрон-камікадзе, проте в дипломатичному відомстві Румунії заперечують загрозу.

"Росії вигідно, щоб тема п'ятої статті і взагалі блоку НАТО була на порядку денному, це додає тезу, що нібито Росія воює з НАТО. Тобто, дійсно для російської пропаганди кращої карти немає. НАТО витримує паузу. І, я думаю, що сьогодні в НАТО з'явилися ще більш вагомі аргументи, щоб надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, засоби протиракетної оборони... Росії не дали той козир, який вона могла б використати щонайменше у своїй пропаганді", — заявив Сергій Братчук.

На його думку, падіння БПЛА на чужій території було абсолютно невипадковим. Російські окупанти розуміють, що атакуючи місцевість України біля кордону, зокрема портову інфраструктуру дунайського кластера, вони можуть потрапити і на чужі території.

"Росія пішла на ескалацію. А нарощування ось цієї планки не стали піднімати, щоб перевірити, зокрема, як реагуватиме НАТО на цю ситуацію", — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, що глава МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв надати Румунії докази атаки "шахедів". За його словами, румунська влада взяла паузу для того, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.