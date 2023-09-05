Монети замість військових реліквій: у США відкрили "капсулу часу" кінця XVIII століття (фото)

Фахівці очікували виявити там цінні військові артефакти або історичні документи, вік яких міг перевищувати понад 200 років. Однак на них чекало розчарування.

Військова академія США у Вест-Пойнті провела урочистий захід, на якому розкрито коробку 200 річної давності, поміщену курсантами в основу пам'ятника Тадеушу Костюшко. Очікувалося, що в коробці будуть цінні артефакти періоду кінця XVIII століття у вигляді цінних військових документів, однак замість них було виявлено кілька монет. Про це пише видання Military Times.

На дні свинцевої шухляди містилися шість срібних американських монет 1795-1828 років і пам'ятна медаль — збереглися 5-центова монета 1795 р., долар 1800 р., 25-центова монета 1818 р., 10-центові та 1-центові монети 1827 р. і 50-центова монета 1828 р. Також було знайдено пам'ятну медаль каналу Ері, що датована 1826 роком. На різних експертних сайтах вказується, що потенційна вартість більшості монет, залежно від їхнього стану, становить від кількох сотень доларів до понад 1000 доларів.

Долар із драпірованим бюстом 1800 року

Такий результат розчарував присутніх, зокрема археолога Пола Гадсона, який після церемонії забрав скриньку у свою лабораторію і почав обережно просівати осад за допомогою спеціальних інструментів.

"Незабаром зі скриньки показався край монети. Ну що ж, це нормально. Це вже щось, це початок", — сказав Гадсон.

Археолог Пол Гадсон демонструє монети, знайдені у свинцевому ящику у Вест-Пойнті

За його словами, як і інші, він був розчарований невтішними результатами розтину, оскільки публіка, яка зібралася біля будівлі військової академії, сподівалася побачити військові реліквії або історичні документи, коли експерти розрізали кришку і направили всередину камеру.

Гадсон додав, що було краще витягти монети і медалі в певних умовах, але він все одно планує проаналізувати осад, щоб отримати додаткові відомості про те, що ще могло перебувати всередині. Очевидно, волога і просочилася в коробку через пошкоджений шов — такі умови могли призвести до розпаду органічних речовин, наприклад, паперу або дерева, підкреслив археолог.

Запорошений вміст загадкової скриньки Вест-Пойнта

"Я думаю, що ми зможемо витягти з цього багато нового, щоб дізнатися про історію академії та історію країни", — підсумував Гадсон.

Раніше повідомлялося, що в Уельсі шукачі скарбів знайшли колекцію золотих монет залізного віку. Як виявилося монети, що належать племені Коріелтауві, були викарбувані між 60 і 20 роками до нашої ери.