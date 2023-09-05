Мобілізація в Україні: Міноборони оновило список хвороб для оцінки придатності

Згідно з оновленим розкладом хвороб тепер можуть мобілізувати хворих із безсимптомним ВІЛ та клінічно вилікуваним туберкульозом.

Міністерство оборони затвердило новий розклад хвороб для оцінки придатності до військової служби, а також впорядкувало проходження служби обмежено придатними. Про це стало відомо з наказу МО України №490 від 18 серпня 2023 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України". Документ набув чинності 25 серпня.

Тепер слова та цифри "за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в" з положення прибрали. Так, за "спірними" статтями придатними до служби визнаватимуть усіх.

З якими хворобами тепер зможуть мобілізувати:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

12-в — повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткотривалі хворобливі прояви психічних розладів;

17-в — невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій, , наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади, крім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем. Сюди відносяться мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний головний біль, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну.

Військово-лікарські комісії (ВЛК) разом з постановою про обмежену придатність прийматиме постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Також Міноборони уточнило порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми із проходженням військової служби на фронті, а також уточнено перелік документів, які потрібно подати на розгляд.

У разі визнання військовослужбовця непридатним, командир частини перед переведенням бійця на іншу посаду може направити його на ВЛК, щоб визначити чи може він служити за новою військовою спеціальністю.

Нагадаємо, 31 серпня у Зеленського розповіли про перевірки довідок ВЛК. Представник президента зазначив, що отримання підробленої довідки про непридатність до військової служби є злочином.

Раніше, 30 серпня Володимир Зеленський провів засідання РНБО, яке було присвячене військово-лікарським комісіям. Президент також розпорядився провести комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до служби, які ухвалювалися з 24 лютого 2022 року.