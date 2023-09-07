Китай пом'якшив позицію щодо України перед самітом G-20, — The Guardian

За словами французького чиновника, Пекін використовує більш м'яку риторику щодо Києва. Раніше Китай займав "нейтральну" позицію, яка була вигідна РФ.

Китайська Народна Республіка відстоює більш м'який підхід до України, порівняно з минулим роком. Про це пише The Guardian 6 вересня з посиланням на французького чиновника.

Як зазначають автори статті, раніше Китай дотримувався "нейтральної" позиції щодо Києва, що фактично було вигідно Кремлю. Водночас країни Заходу, зокрема Франція, закликали Пекін чинити тиск на РФ, щоб домогтися закінчення війни.

Французький чиновник на умовах анонімності розповів журналістам деякі деталі переговорів щодо підсумкового комюніке саміту "Великої двадцятки". За його словами, чиновники з Китаю пом'якшили позицію щодо України, порівняно з минулим роком.

Джерело стверджує, що всі держави G-20 узгодили загальні формулювання про російсько-українську війну, однак, за його словами, з РФ все одно потрібно знайти компроміс.

Журналісти також вказали на те, що цього року саміт G-20 відбудеться в Індії, яка так і не засудила російську агресію проти України. Минулого року більшість лідерів "Великої двадцятки" засудили війну в Україні у спільному комюніке.

Нагадаємо, що за даними Reuters від 31 серпня, очільник Китаю Сі Цзіньпін, імовірно, не візьме участі в саміті G20. Його замінить прем'єр-міністр КНР Лі Цян. Причина скасування участі залишається невідомою.

У статті Bloomberg від 5 вересня також ідеться про те, що відсутність Сі Цзіньпіна і Володимира Путіна на зустрічі "Великої двадцятки" дасть Європейському союзу можливість активізувати роботу з країнами так званого Глобального Півдня.