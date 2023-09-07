Виїзд з України для жінок на військовому обліку обмежать, — Веніславський

Жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту набувають статусу військовозобов'язаних і не зможуть виїздити за кордон, як звичайні громадяни.

Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають стати на військовий облік від 1 жовтня 2023 року. Про це сказав член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський в коментарі РБК-Україна.

За його словами, минулого року депутати внесли зміни до статті 1 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Вони передбачають, що жінки з медичною освітою мають стати на обов'язковий військовий облік. Кабмін після цього видав відповідну постанову, згідно з якою Міноборони видало наказ про військовий облік жінок. Так, від 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають обов'язково стати на військовий облік.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", — зазначив Веніславський.

Депутат додав, що жінки, які мають інші військово-облікові спеціальності можуть стати на облік добровільно і що розширювати перелік спеціальностей у жінок зараз не планують.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада 2023 року. До лав ЗСУ набирають людей різних військових спеціальностей.

3 вересня представник президента в парламенті Федір Веніславський заявив, що у ВР зареєстрували законопроєкт, покликаний перекрити схему ухилення від мобілізації. Пропонується позбавити відстрочки від призову студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років.