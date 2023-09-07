В Україні перевіряють усі довідки ВЛК: юристка пояснила, як покарають ухилянтів

Правоохоронці прагнуть притягнути до відповідальності тих, хто видавав та отримував фальшиві документи про стан здоров’я. Зі слів експертки Марини Бекало, за це військовозобов’язаним може загрожувати як штраф, так і в’язниця.

В Україні триває перевірка всіх рішень військово-лікарської комісії (ВЛК) про інвалідність та непридатність до військової служби, виданих впродовж повномасштабної війни з РФ. Адвокатеса Марина Бекало у коментарі "ТСН" розповіла, яке покарання загрожує ухилянтам.

За використання підроблених документів передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно до закону, покаранням може бути штраф до 67 100 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів доходів), арешт на строк до пів року або ув’язнення на строк до двох років.

"Той, хто отримав підроблений висновок ВЛК, за яким було встановлено непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку, або тимчасову непридатність та отримав у зв’язку з цими обставинами відстрочку від призову під час мобілізації та, можливо, виїхав за кордон, у разі викриття може бути притягнений до кримінальної відповідальності", — зазначила юристка.

Бекало зазначила, що спочатку такі факти має виявити перевірка ВЛК, відповідальних за визначення ступеня придатності громадян. Кримінальні справи можуть бути порушені лише після того, як правоохоронці проведуть розслідування щодо власників фальшивих довідок.

Нагадаємо, 30 серпня, президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, присвячене військово-лікарським комісіям. Політик розпорядився провести комплексну перевірку рішень щодо інвалідності та непридатності до служби українців. Йдеться лише про довідки, видані після 24 лютого 2022 року.

Вже 1 вересня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що перевірка ВЛК проходитиме впродовж двох-трьох тижнів. Її мета — викрити медиків, які видавали військовозобов’язаним фейкові довідки про непридатність, та їхніх "клієнтів".