Проти виведення військ і членства України в НАТО: на що готові росіяни заради закінчення війни (опитування)

За даними соціологів, близько половини громадян РФ виступають за мирні переговори з Україною, проте тільки 20% готові до "поступок".

Більшість громадян Російської Федерації не хочуть відмовлятися від окупованих територій України. Про це свідчать результати соціологічного дослідження російської організації "Левада-центру" за серпень.

Як зазначають соціологи, прихильників мирних переговорів у РФ більше, ніж тих, хто хоче продовження війни. За дипломатичне врегулювання конфлікту виступають 50% опитаних громадян, тоді як 41% респондентів підтримують військові дії.

50% росіян виступають за мирні переговори Фото: levada.ru

Найпоширенішою причиною підтримки завершення війни серед росіян виявилася велика кількість втрат. На другому місці "втома від війни".

Причини, через які росіяни підтримують закінчення війни Фото: levada.ru

При цьому тільки 20% респондентів вважає, що заради закінчення війни Росія повинна піти на деякі "поступки".

Так, тільки 25% опитаних росіян підтримують виведення російських військ з Луганської та Донецької областей України. Від окупації Запорізької та Херсонської областей готові відмовитися 32% респондентів. Вступ України до НАТО вважають неприйнятним 75% опитаних.

При цьому 81% росіян підтримують обмін військовополоненими як умову завершення війни, а 55% вважають прийнятним негайне припинення вогню.

У РФ не хочуть виведення військ і вступу України в НАТО Фото: levada.ru

Нагадаємо, що після невдалого замаху Євгена Пригожина і його найманців із ПВК "Вагнер" на Україну, кількість російських громадян, які підтримують ініціативу мирних переговорів з Україною, збільшилася.

Ми також повідомляли, що за даними опитування Russian Field від 28 червня, 16% громадян Російської Федерації вважають застосування ядерної зброї проти України прийнятним.