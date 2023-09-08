ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу: зруйнована будівля поліції, є загиблий та постраждалі (фото)

На місці прильоту дістають людей з-під завалів та тушать пожежу. За даними МВС, внаслідок ракетної атаки постраждали будівля поліції та житлові будинки.

Зранку 8 вересня у Кривому Розі прогриміли вибухи. Про це повідомив кореспондент Фокусу.

Журналіст передав, що в місті здіймається у небо стовп диму.

Згодом приліт підтвердив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, один загиблий та дев’ять постраждалих. Трьох дістали з-під завалів", — написав він.

Також керівник ОВА проінформував, що внаслідок удару зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв.м.

"Горіти болотяним в пеклі за горе, яким вони засіяли Україну! Не пробачимо", — заявив Лисак.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко уточнив, що внаслідок прильоту у Кривому Розі зруйнована адмінбудівля поліції.

"Внаслідок російського удару загинув поліціянт. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості", — передав він.

Голова МВС підтвердив, що на місці удару гасять пожежу на площі 200 кв.м.

"Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи", — додав Клименко.

Фото: Ігор Клименко/Telegram Фото: Ігор Клименко/Telegram Фото: Сергій Лисак / Telegram

Пізніше міністр написав, що отримав уточнену інформацію. Відомо вже про 25 травмованих у Кривому Розі внаслідок обстрілу ЗС РФ.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня Росія атакувала українські міста з різних видів озброєння. Окупанти запускали з двох напрямів ракети та дрони-камікадзе. Вибухи пролунали в Одеській та Сумській областях.

Зранку у Повітряних силах ЗСУ проінформували, що знищили 16 дронів типу Shahed-136/131 з запущених 20. Повідомляється, що у Сумах внаслідок ракетного удару по приватному сектору зруйнований будинок.