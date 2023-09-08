Готують ударний кулак: ЗСУ стримують шалений натиск на Лимано-Куп'янському напрямку (карта)

За даними пресслужби Східного угруповання військ, противник концентрує сили в районі населеного пункту Новоєгорівка. Однак формує штурмові підрозділи в умовах відсутності поповнення.

Збройні сили РФ продовжують готувати свої штурмові загони з метою прорвати оборону української армії на Лимано-Куп'янському напрямку. Тому українським бійцям потрібно бути завжди напоготові, бо противник влаштовує диверсії та провокації, а також інтенсивно обстрілює позиції Сил оборони. Про ситуацію на північно-східному фронті розповів 8 вересня керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"За минулу добу противник бив по позиціях наших захисників 554 рази з різних артилерійських систем, використовуючи всю наявну номенклатуру озброєнь. Це і танки, і артилерія, також використовував штурмову авіацію — Су-35, Су-25. Відбулося п'ять бойових зіткнень", — сказав Євлаш.

За його словами, противник не полишає спроб прорвати лінію оборони ЗСУ в районі Синьківки та Новоєгорівки. Зокрема, по Новоєгорівці противник вдарив 68 разів і 25 разів обстріляв Синьківку.

Водночас противник зазнає втрат — минулої доби було знищено 101 окупанта, три БПЛА, два танки Т-72, одну гармату Д-20 і одну Д-30.

Карта бойових дій у районі Куп'янська. Джерело: deepstatemap

Карта бойових дій у районі Новоєгорівки. Джерело: deepstatemap

Карта бойових дій у районі Білогорівки. Джерело: deepstatemap

Євлаш підкреслив, що Новоєгорівка стала своєрідним епіцентром подій на Лимано-Куп'янському напрямку — саме там ворог акумулює сили та створює ударний кулак. Там збираються зведені підрозділи з тих, які раніше були розбиті Силами оборони. За словами спікера ЗСУ, на цій ділянці російське командування формує підрозділи з усіх, кого можна поставити до строю, оскільки поповнення, як це було раніше, не відбувається.

"Наші захисники стримують шалений натиск, по них випускають десятки тисяч різних типів боєприпасів. Однак незважаючи ні на що, вони продовжують виконувати свій обов'язок, утримувати цей фронт і не дають противнику прорватися вперед", — підсумував Євлаш.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони мали успіх на Мелітопольському напрямку на південь від населеного пункту Роботине, а також на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки. За даними Генштабу ЗСУ, українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах.