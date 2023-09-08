Ракетна атака по Кривому Рогу: зросла кількість постраждалих (фото)

Внаслідок обстрілу пошкоджені 14 адміністративних будівель, будівля церкви, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки.

У Кривому Розі завершені пошуково-рятувальні роботи. Відомо про одного загиблого та понад пів сотні поранених. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Україгни.

"Станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих: 1 загиблий та 54 поранені. Серед травмованих — 9 працівників поліції. Для підсилення до міста прибули додаткові поліцейські групи із сусідніх регіонів", — йдеться в повідомленні.

Поблизу місця обстрілу рятувальники розгорнули намети, де з постраждалими криворіжцями працюють психологи. Також на місці працюють мобільні пункти прийому заяв від потерпілих.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 14 адміністративних будівель, будівля церкви, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки. Також пошкодження отримали понад 40 автівок.

У МВС оновили інформацію про посраждалих і повідомили, що внаслідок обстрілу Кривого Рогу загинула 1 особа та 59 осіб постраждало.

Роботи з розбору завалів підрозділами ДСНС завершено.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Близько 9 години ранку 8 серпня в Кривому Розі пролунав вибух. Приліт стався в Центрально-Міському районі міста. Російські окупанти потрапили по території поліції охорони.

Голова Дніпровської ОВА повідомив, про одного загиблого та 9 постраждалих. Трьох дістали з-під завалів. Також керівник ОВА проінформував, що внаслідок удару зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв.м.

За даними голови Національної поліції України Івана Виговського, внаслідок російського удару загинув поліцейський. Троє правоохоронців перебувають у дуже важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.