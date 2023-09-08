У Донецьку пролунали вибухи в районі залізничного вокзалу (фото)

Місцеві телеграм-канали повідомляють про двох постраждалих та пожежу на місці "прильоту".

В окупованому Донецьку пролунали вибухи. Над місцем "прильоту" в небо здійнявся дим. Про вибухи пишуть місцеві телеграм-канали.

Як повідомляють жителі Донецька, гучно було в районі залізничного вокзалу. Після цього над містом піднявся дим.

"На місці працюють співробітники МНС. В результаті обстрілу на вул. Зуєвської в Куйбишевському районі Донецька поранені жінка 60-річна жінка та 35-річний чоловік", — йдеться в повідомленні.

Місцеві телеграм-канали також публікують кадри роботи російської ППО у Харцизьку і Ждановці.

Нагадаємо, що 8 серпня в Кривому Розі пролунав вибух. Приліт стався в Центрально-Міському районі міста. Російські окупанти потрапили по території поліції охорони. Внаслідок російського удару загинув поліцейський. Троє правоохоронців перебувають у дуже важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.