Маск поділився з біографом секретною інформацією влади України: в ОП і ГУР відреагували

За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, Маск сказав йому особисто, що відключив Starlink у районі передової на південному сході України. Водночас Федоров зазначив, що супутниковий інтернет все ж допоміг ЗСУ, і що без нього була б катастрофа.

У п'ятницю, 8 вересня, голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що підприємець Ілон Маск без дозволу поділився зі своїм біографом Волтером Айзексоном конфіденційною інформацією про доступ ЗСУ до Starlink. Про це він розповів в інтерв'ю The Financial Times.

"Це некоректно. Ми ніколи не говорили про нашу кореспонденцію публічно", — сказав Федоров.

Маск спочатку погодився надати термінали Starlink Україні після того, як на початку повномасштабного вторгнення російські війська вивели з ладу зв'язок та інтернет в Україні. Але після того, як першу хвилю атак ЗС РФ вдалося відбити, і ЗСУ перейшли в контрнаступ, Маск передумав.

Тимчасове відключення Starlink відбулося на ключовому етапі контрнаступу ЗСУ минулої осені. Українські захисники набрали хід після стрімкої деокупації територій Харківської області та планували звільнити території в напрямку Криму.

Після публікацій у пресі в жовтні минулого року про складнощі в роботі Starlink в Україні, Маск все ж погодився відновити роботу супутникового інтернету поблизу російських позицій.

За словами Федорова, Маск сказав йому особисто, що відключив Starlink у районі передової на південному сході України, "коли я попросив його увімкнути зв'язок біля Криму і кордонів". Федоров також відзначив роль супутникового інтернету для ЗСУ, за його словами, без Starlink була б катастрофа.

8 вересня Маск опублікував пост про те, що від урядової влади України надійшов запит на активацію Starlink на шляху до Севастополя.

Пост Ілона Маска про відключення Starlink в Україні

"Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, який стояв на якорі. Якби я погодився на це, тоді SpaceX була б явно залучена в масштабні військові дії та ескалацію конфлікту", — написав Маск.

Маск відключив Starlink в Україні: реакція ОП

Радник глави ОП Михайло Подоляк був більш критичним щодо американського мільярдера і заявив, що українські дрони за допомогою Starlink могли б знищити частину російського флоту, але Маск дозволив російським кораблям запускати ракети "Калібр" по українських містах. У підсумку гине мирне населення і діти.

Пост Подоляка про відключення Starlink в Україні Ілоном Маском

"Чому деякі люди так відчайдушно хочуть захистити військових злочинців та їхнє прагнення вбивати? Чи розуміють вони, що чинять і заохочують зло?" — написав Подоляк.

Маск відключив Starlink в Україні: реакція ГУР

У ГУР також відповіли на повідомлення про те, що Маск намагався перешкодити ЗСУ проводити атаки на російський флот. В ефірі телемарафону представник ГУР МО України Вадим Скібіцький сказав, що дані про те, що Маск розпорядився вимкнути Starlink над Кримом для зриву атаки, потрібно ретельно перевірити.

Вадим Скібіцький — про те, що Маск відключив Starlink в Україні

"Інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти й перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання", — сказав Скібіцький.

Наприкінці серпня з'явилася інформація про те, що Маск особисто розмовляв із Путіним і вирішив відключити Starlink для України.

Також повідомлялося про те, чи можна атакувати військові об'єкти в Криму без терміналів Starlink, тоді як Ілон Маск боїться ядерної війни.