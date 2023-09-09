Маск поділився з біографом секретною інформацією влади України: в ОП і ГУР відреагували
За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, Маск сказав йому особисто, що відключив Starlink у районі передової на південному сході України. Водночас Федоров зазначив, що супутниковий інтернет все ж допоміг ЗСУ, і що без нього була б катастрофа.
У п'ятницю, 8 вересня, голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що підприємець Ілон Маск без дозволу поділився зі своїм біографом Волтером Айзексоном конфіденційною інформацією про доступ ЗСУ до Starlink. Про це він розповів в інтерв'ю The Financial Times.
"Це некоректно. Ми ніколи не говорили про нашу кореспонденцію публічно", — сказав Федоров.
Маск спочатку погодився надати термінали Starlink Україні після того, як на початку повномасштабного вторгнення російські війська вивели з ладу зв'язок та інтернет в Україні. Але після того, як першу хвилю атак ЗС РФ вдалося відбити, і ЗСУ перейшли в контрнаступ, Маск передумав.
Тимчасове відключення Starlink відбулося на ключовому етапі контрнаступу ЗСУ минулої осені. Українські захисники набрали хід після стрімкої деокупації територій Харківської області та планували звільнити території в напрямку Криму.
Після публікацій у пресі в жовтні минулого року про складнощі в роботі Starlink в Україні, Маск все ж погодився відновити роботу супутникового інтернету поблизу російських позицій.
За словами Федорова, Маск сказав йому особисто, що відключив Starlink у районі передової на південному сході України, "коли я попросив його увімкнути зв'язок біля Криму і кордонів". Федоров також відзначив роль супутникового інтернету для ЗСУ, за його словами, без Starlink була б катастрофа.
8 вересня Маск опублікував пост про те, що від урядової влади України надійшов запит на активацію Starlink на шляху до Севастополя.
"Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, який стояв на якорі. Якби я погодився на це, тоді SpaceX була б явно залучена в масштабні військові дії та ескалацію конфлікту", — написав Маск.
Маск відключив Starlink в Україні: реакція ОП
Радник глави ОП Михайло Подоляк був більш критичним щодо американського мільярдера і заявив, що українські дрони за допомогою Starlink могли б знищити частину російського флоту, але Маск дозволив російським кораблям запускати ракети "Калібр" по українських містах. У підсумку гине мирне населення і діти.
"Чому деякі люди так відчайдушно хочуть захистити військових злочинців та їхнє прагнення вбивати? Чи розуміють вони, що чинять і заохочують зло?" — написав Подоляк.
Маск відключив Starlink в Україні: реакція ГУР
У ГУР також відповіли на повідомлення про те, що Маск намагався перешкодити ЗСУ проводити атаки на російський флот. В ефірі телемарафону представник ГУР МО України Вадим Скібіцький сказав, що дані про те, що Маск розпорядився вимкнути Starlink над Кримом для зриву атаки, потрібно ретельно перевірити.
"Інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти й перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання", — сказав Скібіцький.
Наприкінці серпня з'явилася інформація про те, що Маск особисто розмовляв із Путіним і вирішив відключити Starlink для України.
Також повідомлялося про те, чи можна атакувати військові об'єкти в Криму без терміналів Starlink, тоді як Ілон Маск боїться ядерної війни.