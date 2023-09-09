Зятя українського політика помітили вдома у російського олігарха, — розслідування (фото, відео)

Журналісти показали апартаменти найбагатших людей Росії у Великій Британії та Швейцарії. Зокрема, йдеться про будинок олігарха В'ячеслава Кантора, куди навідувався зять екснардепа України Євгена Червоненка.

Російські олігархи, які потрапили під санкції після початку повномасштабної війни в Україні, продовжують володіти нерухомістю в країнах Європи. Про це йдеться в розслідуванні "Української правди".

Журналіст Михайло Ткач показав ділянку у Великій Британії, яка, за його словами, належить одному з найбагатших росіян В'ячеславу Кантору, який заробив мільярди доларів на державних ресурсах і мінеральних добривах.

Ділянка В'ячеслава Кантора в Британії Фото: Скриншот

Як зазначає журналіст, Кантор протягом багатьох років відстоює інтереси РФ у світі. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємець потрапив під санкції ЄС і Британії. Попри це, на згаданій ділянці триває будівництво.

Крім того, В'ячеслав Кантор володіє особняком у швейцарській Женеві. Журналісти зафіксували, як туди навідується людина, яку їм вдалося ідентифікувати як Олексія Кавиліна.

Особняк Кантора в Женеві Фото: Скриншот

Олексій Кавилін вдома у В'ячеслава Кантора Фото: Скриншот

Кавилін є громадянином України, який у 2016-2019 роках був керівником головного управління державної фіскальної служби в Київській області. Він також доводиться зятем українському політику Євгену Червоненку.

Михайло Ткач зазначив, що до повномасштабної війни Євген Червоненко просував проросійські наративи в українських медіа. Журналіст також стверджує, що Червоненко може мати стосунок до ГУР МО.

Олексій Кавилін у коментарі ЗМІ сказав, що нібито не пам'ятає, чи бував він 17 липня 2023 року вдома у В'ячеслава Кантора.

Зі свого боку Євген Червоненко заявив, що "не любить, коли заглядають у труси". Водночас український політичний діяч визнав, що з Кантором його пов'язували довгі роки стосунків. Червоненко зазначив, що був віцепрезидентом Європейського єврейського конгресу, тоді як Кантор обіймав посаду президента.

Журналісти також показали будинок у центрі Лондона, в якому російський олігарх Андрій Мельниченко придбав двоповерхові апартаменти за 5,5 млн фунтів стерлінгів. Наразі ця нерухомість заморожена через санкції.

Будинок Андрія Мельниченка Фото: Скриншот

За версією Forbes, Мельниченко є найбагатшим російським олігархом. Його компанія "ЄвроХім" входить до п'ятірки найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Він був серед бізнесменів, які прийшли на зустріч із Володимиром Путіним на початку повномасштабного вторгнення.

Автор розслідування також показав, де в Лондоні розташована квартира дочки одного з найближчих друзів Володимира Путіна Геннадія Тимченка і будинок Володимира Стрешинського, який, за словами журналіста, є "правою рукою кремлівського залізорудного олігарха Алішера Усманова".

Будинок Володимира Стрешинського Фото: Скриншот

Будинок дочки Геннадія Тимченка Фото: Скриншот

Ще в Лондоні проживає донька колишнього депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Ріната Хайрова. У цьому самому житловому комплексі розташована квартира Олександра Фролова, який є підсанкційним бізнес-партнером російського олігарха Романа Абрамовича.

Через дорогу розташований ще один елітний житловий комплекс. Серед його мешканців є російський мільярдер і найбільший виробник вакцини проти коронавірусу "Супутник V" Віктор Харитонін і дочка одного зі співвласників російського нафтового гіганта "Лукойл" Леоніда Федуна.

Апартаменти дочки Ріната Хайрова і чиновника Олександра Фролова Фото: Скриншот

Будинок, у якому є квартири у Віктора Харитоніна та Леоніда Федуна Фото: Скриншот

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 2 вересня, в лондонському ком'юніті Гампстед розташовані будинки, що належать трьом відомим росіянам, щодо яких діють західні санкції: Андрію Гур'єву, Алішеру Усманову та Михайлу Фрідману.