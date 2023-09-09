РФ застосовує боєприпаси зі збідненим ураном, поки критикує США їх постачання Україні, — ЦПД (фото)

У РФ стверджують, що боєприпаси зі збідненим ураном можуть спричинити онкологічні захворювання і шкодять навколишньому середовищу. Це спосіб маніпуляції громадськістю, яка не розбирається в цій темі.

6 вересня Сполучені Штати Америки оголосили про те, що нададуть українським військовим боєприпаси зі збідненим ураном. Це одразу ж викликало обурення з російського боку. У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) розповіли детальніше про це озброєння.

Йдеться про 120-мм боєприпаси для танків Abrams, які протягом кількох тижнів мають приїхати на поле бою. Цей вид озброєння увійшов до нового пакету допомоги від США на 175 мільйонів доларів.

У ЦПД зазначили, що росіяни прогнозовано негативно відреагували на такі кроки з боку Вашингтона і почали поширювати інформацію про те, що через ці боєприпаси значно збільшиться кількість людей, які хворіють на онкологічні захворювання.

"Про те, що російські військові використовують подібні снаряди на полі бою вже тривалий час — російська влада чомусь мовчить", — йдеться в повідомленні.

Боєприпаси зі збідненим ураном: чи справді вони такі шкідливі

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що збіднений уран є залишками металу, який створюється під час виробництва ядерного палива. Він приблизно на 70% перевищує щільність свинцю, який використовується в більшості випадків у звичайних боєприпасах.

Боєприпаси зі збідненим ураном використовуються у військових цілях, зокрема й для знищення танкової броні. Відповідно, це допоможе Україні ефективніше знищувати російську техніку на полі бою.

ООН, як і раніше, виступає проти того, щоб такий вид боєприпасів використовувала Україна, адже це заборонено за міжнародним правом, а в МАГАТЕ і зовсім зробили безліч заяв про те, що жителі наближених до фронту населених пунктів можуть опинитися в небезпеці через радіацію.

Водночас в організації визнають, що збіднений уран може завдати шкоди тільки в тому разі, якщо його частинки потраплять безпосередньо всередину організму.

У ЦПД зазначили, що у росіян також є такий вид озброєння, про що неодноразово заявляли у США і особисто президент РФ Володимир Путін.

Ба більше, російські ЗМІ самі повідомляли, що модернізовані танки ЗС РФ за типом Т-80БВ можуть стріляти такими ж боєприпасами.

"Маніпулюючи на темі передачі Україні снарядів зі збідненим ураном, РФ та її пропаганда намагається скористатися неосвіченістю населення в цьому питанні та поширює панічні настрої серед людей, що може призвести до дестабілізації ситуації в країні", — підсумували в ЦПД.

Чи справді боєприпаси зі збідненим ураном такі шкідливі Фото: ЦПД Чи справді боєприпаси зі збідненим ураном такі шкідливі Фото: ЦПД Чи справді боєприпаси зі збідненим ураном такі шкідливі Фото: ЦПД Чи справді боєприпаси зі збідненим ураном такі шкідливі Фото: ЦПД Чи справді боєприпаси зі збідненим ураном такі шкідливі Фото: ЦПД Чи справді боєприпаси зі збідненим ураном такі шкідливі Фото: ЦПД Чи справді боєприпаси зі збідненим ураном такі шкідливі Фото: ЦПД Чи справді боєприпаси зі збідненим ураном такі шкідливі Фото: ЦПД

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, які переваги отримають ЗСУ на полі бою після поставок уранових снарядів для Abrаms і Challenger 2.