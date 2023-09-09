Обмежено придатних не буде: омбудсмен України запропонував "реформувати" мобілізацію (відео)

Уповноважений з прав людини вважає, що військові завдання можна знайти практично кожному. Якщо в людини хворий хребет і вона може бігати з автоматом у руках, її слід направити в штаби або ракетні війська.

В Україні хочуть прибрати категорію обмежено придатних до військової служби через корупційні ризики. Про це сказав в ефірі єдиного телемарафону Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Зафіксовано дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки про непридатність тим, хто не має вад і проблем зі здоров'ям. А громадянам України з відкритими проблемами та багаторічними діагнозами видавали довідки "обмежено придатні". Це потребує врегулювання", — уточнив омбудсмен.

Питання скасування категорії обмежено придатних окремо розглядали на засіданні РНБО. На думку омбудсмена, громадянин України має бути придатним для виконання військової служби або непридатним.

Якщо за станом здоров'я людина не може виконувати бойові завдання з автоматом у руках на передовій, у неї проблеми з хребтом, то її можна відправити на роботу в штаб, ракетні війська або військові IT-підрозділи, пояснив Лубінець.

"Я дав рекомендацію на РНБО, щоб питання обмежено придатних, непридатних або повністю придатних було врегульовано через військові професії. Треба чітко показати громадянину України, якщо він придатний, але в нього проблеми зі здоров'ям, то він придатний для проходження служби в певних військах, не пов'язаних взагалі з передовою", — заявив він.

Уповноважений наголосив, що процедура має бути максимально прозорою, зрозумілою та цифровізованою. До електронних баз повинні мати доступ громадяни, лікарі та організації, що здійснюють парламентський контроль.

На думку омбудсмена, це унеможливить корупцію і дасть змогу справді захищати права громадян. Лубінець сказав, що вже перевірили 75% військово-лікарських комісій, решту планують перевірити до кінця вересня.

Нагадаємо, що НАЗК підозрює колишніх начальників Запорізького та Львівського ТЦК у корупції. Син одного з них, за даними слідства, отримав у подарунок будинок площею 638 кв.м.

Раніше СБУ викрила у Вінниці понад 10 працівників медкомісій, які продавали військовозобов'язаним підроблені документи.