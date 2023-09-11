"Робота йде повним ходом": Німеччина поставить в Україну ще 40 БМП Marder

За інформацією концерну Rheinmetall, загальна кількість машин Marder, які військовий концерн поставить в Україну, збільшиться до 80. За час експлуатації машина кілька разів модернізувалася і поліпшувалася за бойовими характеристиками.

Федеральний уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити в Україну ще 40 бойових машин піхоти Marder. Військовий концерт повним ходом продовжує роботу над виробництвом БМП, щоб нову партію можна було поставити відповідно до контракту, повідомляє концерн Rheinmetall.

"Робота Rheinmetall над наявними машинами йде повним ходом, щоб нову партію Marder можна було поставити відповідно до контракту в 2023 році", — йдеться в повідомленні.

Так, загальна кількість машин Marder, які Rheinmetall поставить в Україну, збільшиться до 80.

У березні 2023 року компанія вже виготовила перші 20 бронетранспортерів для України на замовлення німецького уряду. Ще 20 бронетранспортерів компанії Rheinmetall було прийнято в експлуатацію в червні 2023 року. Їх теж нещодавно доставили.

"Бронетранспортери являють собою модернізовані Marder 1A3, які Rheinmetall раніше прийняла зі складу Бундесверу. Ще навесні 2022 року компанія Rheinmetall власним коштом розпочала модернізацію бронетранспортерів до негайної бойової готовності", — йдеться в повідомленні концерну.

Наразі роботи з виробництва Marder тривають на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюссі та Касселі, на місяць може поставлятися до 10 БМП.

За час експлуатації машина кілька разів модернізувалася і поліпшувалася за бойовими характеристиками.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що ЗС РФ задіюють під Бахмутом новітні зразки техніки. За словами пресофіцера 3-ї ОШБр Олександра Бородіна, росіяни активно використовують у бойових діях танки Т-90М "Прорив" і нові модифікації БМП. При цьому у них немає можливості оперативно її відновлювати.