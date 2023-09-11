"Переваги як у кішки": танкісти "Маґури" розповіли про роботу Leopard 2A6 (відео)

Екіпаж танка, який веде бої на Запорізькому напрямку, назвав переваги бойової машини у протистояннях з російськими окупантами.

Найефективніші результати танк Leopard 2A6 демонструє вночі або на світанку. Подробиці у Facebook повідомили бійці 47 окремої механізованої бригади "Маґура".

Командир танку на псевдо "Фартовий", навідник Владислав та заряджаючий Юрій поділилися враженнями. Вони зазначили, що у захваті від танків Leopard 2A6, які Україні надали наші союзники. Бойова машина успішно застосовується на полі бою, адже має переваги над російськими та радянськими зразками техніки.

"Переваги як у кішки. Це швидкий нічний звір", – йдеться у дописі.

"Фартовий" зазначив, що екіпаж веде бої на Запорізькому напрямку, який надалі залишається одним із основних. Швидкість, влучність та маневреність він назвав перевагами бойової машини.

"Переваги як у кішки. Чому його назвали "Леопард", бо швидкий нічний звір", – пояснив командир екіпажу.

Зброя, яка встановлена на техніці, дозволяє ефективно знищувати окупантів. Можливість працювати у ночі дає можливість боротися з ворожою технікою.

Такої техніки, як кажуть бійці, треба у військах більше. Також воїни натякнули, що сучасні модифікації допоможуть краще та швидше боротися з російськими загарбниками.

Нагадаємо, ЗМІ 5 вересня видання The Times оцінило втрати ЗСУ під час контрнаступу влітку 2023 року. За словами журналістів, медики з 47-ї бригади кажуть, що кількість втрат (убитими і пораненими) обчислюється чотиризначними цифрами. Особовий склад підрозділу, який брав участь у визволенні Роботино, з липня скоротився до 25%. Журналісти пишуть, що тривалість життя штурмових бригад на передовій найнижча.