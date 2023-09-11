Мобілізація в Україні: що загрожує жінкам, які не стануть на військовий облік

За словами юриста, у разі порушення зобов'язання, військовозобов'язаних жінок карають штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.

Для жінок, які не будуть зареєстровані у військовому обліку з 1 жовтня, будуть застосовані адміністративні та кримінальні заходи відповідальності. Про це заявила у відповідь на запит юристка Галина Токмач.

"З 1 жовтня стати на облік мають жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту. Якщо жінка проігнорує виклик і не з'явиться в ТЦК без серйозних причин, для неї передбачена адміністративна відповідальність. У цьому випадку вона може отримати штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень", — повідомила юрист.

Разом з тим, чинним законодавством передбачена і кримінальна відповідальність — за ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК. У такому разі військовозобов'язаних жінок карають штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року. Юрист також нагадує, що взяття на військовий облік не означає, що жінку одразу відправлять на фронт.

"У будь-якому разі, взяття на військовий облік не означає мобілізацію... Тим паче, також не варто забувати про ВЛК (можливо, ви взагалі за станом здоров'я непридатні до військової служби)", — резюмувала вона.

Нагадаємо, вже з 1 жовтня працівниці медичної та фармацевтичної сфери будуть зобов'язані стати на військовий облік. Якщо випускниці, які здобули відповідну освіту, не звернуться до ТЦК протягом місяця після завершення навчання, їх можуть оштрафувати. Жінки з іншими спеціальностями можуть зареєструватися у військкоматах добровільно.

Раніше представник президента у ВР Федір Веніславський зазначав, що військовозобов'язаних жінок зможуть мобілізувати до ЗСУ. Українки теж отримуватимуть повістки, як і чоловіки. Також він запевнив, що розширювати список спеціальностей, з якими громадянки зобов'язані стати на облік, у Верховній Раді зараз не планують.