Угорщина надасть притулок українцям призовного віку, — уряд

За словами ексміністра оборони Угорщини Жольта Шем'єна, персональні дані українців, які перебувають в Угорщині, розголошуватися не будуть, чоловіків призовного віку також не планують екстрадувати за запитом Києва.

Заступник угорського прем'єра Жольт Шем'єн в інтерв'ю місцевим журналістам повідомив, що біженці, яких в Україні зараховують до чоловіків призовного віку, які підлягають загальній мобілізації, можуть почуватися в цілковитій безпеці на території Угорщини. Екстрадувати за запитом Києва їх не збираються. Про це повідомило видання TVP World.

"Кожен біженець з України — вільна людина в Угорщині й може сам вирішувати, чи залишатися тут, чи їхати далі на Захід, чи повертатися в Україну. Їхні персональні дані розголошуватися не будуть, також і їх самих не будуть екстрадувати", — уточнив Жольт Шем'єн, який раніше очолював міністерство оборони країни

Заява представника угорського уряду про те, що всі українські біженці перебувають в Угорщині в безпеці, була зроблена після того, як Австрія відмовилася екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, які зараз перебувають у країні.

Жольт Шем'єн

Зі свого боку, Польща вже почала висилати чоловіків призовного віку назад в Україну, за даними Atv.hu.

Нагадаємо, що наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що тими українцями, хто завдяки підробленим довідкам виїхав за кордон, займуться правоохоронці.

Також повідомлялося, що уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, обмежено придатних не буде: питання непридатних і повністю придатних військовозобов'язаних підлягає реформуванню.