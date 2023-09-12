"Росія повільно тоне": в ОП винесли вердикт новим заявам Путіна про Україну

За словами Михайла Подоляка, глава Кремля постійно повторює для публіки наративи про те, що "все йде за планом", а "Захід слабшає". Це свідчить про внутрішні переживання Путіна і його нездатність контролювати ситуацію.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк не залишився осторонь нової порції заяв президента РФ Володимира Путіна і дійшов висновку, що в Кремлі продовжують видавати бажане за дійсність. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) 12 вересня.

За його словами, вся промова російського президента, яка була насамперед звернена до внутрішніх еліт після загибелі глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, зводиться фактично до мантри.

Володимир Путін регулярно повторював наративи про те, що "все йде за планом", "Росія сильна як ніколи", "Захід слабшає і слабшає", а "всі, хто виїхав, зробили помилку". Це свідчить про те, що він хотів заспокоїти громадськість, яка почала щось підозрювати.

"Це примусове видавання бажаного за дійсне, що триває годинами, свідчить лише про внутрішні переживання з приводу власної легітимності як ватажка зграї. Не треба дивитися на дерево. Треба бачити ліс у цілому. Росія повільно тоне", — ідеться в повідомленні.

Окремо Михайло Подоляк наголосив, що зупинити об'єктивний історичний процес уже не вийде. Водночас завдання всього вільного світу — прискорити поразку Володимира Путіна і всієї Російської Федерації загалом.

Нагадаємо, 12 вересня Володимир Путін розповів про потік добровольців до лав ЗС РФ. За словами глави держави, Міноборони РФ нібито щодня має справу з росіянами, які прагнуть укласти контракти на службу в лавах армії Росії.