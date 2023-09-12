Кримінальна справа проти російського журналіста Бабченка: з'явилася відповідь СБУ

Представники спецслужб у коментарі журналістам не підтвердили наявність кримінального провадження для росіянина. Він ніяк не прокоментував спростування.

Інформація про те, що Служба безпеки України відкрила кримінальну справу проти блогера і колишнього російського журналіста Аркадія Бабченка не є достовірною. Про це розповіли представники відомства в коментарі виданню "Українська правда" 12 вересня.

Пресслужба СБУ спростувала інформацію про нібито заведення кримінального провадження проти чоловіка, тому всі його слова в соціальних мережах не відповідають дійсності.

"Інформація про нібито відкриття Службою безпеки України кримінального провадження щодо колишнього російського журналіста і блогера Аркадія Бабченка не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження проти Аркадія Бабченка: що відомо

12 вересня на своїй сторінці в соціальній мережі Х (нинішня назва Twitter, — ред.) блогер заявив про те, що СБУ відкрила щодо нього кримінальне провадження, а його орієнтування нібито вже перебуває у прикордонників.

Аркадій Бабченко зазначив, що після перетину кордону з Україною йому б ніяк не перешкоджали, а потім лише нібито затримали б і відвезли до "Лук'янівського СІЗО", що розташоване в Києві.

Жодних доказів з його боку надано не було і єдине джерело — його публікація в інтернеті. Він не знає, на яких підставах могли відкрити кримінальну справу, однак припустив, що причиною могли стати його публічні висловлювання на адресу президента Володимира Зеленського.

"Жодних інших варіантів бути просто не може. Я не резидент України, у країні не був уже чотири роки, бізнесу немає, майна немає. Тільки мої пости. До останнього не вірив. Не хотів вірити. Ну, не заарештують же вони мене, справді! Але, с*ка... Наївний дідусь", — написав колишній російський журналіст.

У СБУ заявили, що кримінальної справи щодо російського журналіста не існує Фото: Twitter

Спростування з боку СБУ він ніяк не прокоментував на момент публікації матеріалу.

Журналіст Аркадій Бабченко: що про нього відомо

46-річний Аркадій Бабченко є російським опозиційним журналістом, який тривалий час критикував режим Володимира Путіна і засудив повномасштабну війну РФ проти України.

Через початок репресій і переслідувань журналістів на території Росії переїхав у 2017 році з Москви до Праги (столиця Чехії, — ред.), а потім і зовсім деякий час жив в Україні.

Згодом він виїхав із Києва в одну з країн Європейського Союзу, а з 2022 року тимчасово проживає в Естонії.

31 липня повідомлялося, що в Таллінні російський опозиційний журналіст закидав яйцями посольство Російської Федерації на очах у співробітників правоохоронних органів.