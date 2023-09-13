"Треба уникати оманливих рішень": Шольц оцінив перспективи мирних переговорів щодо України

На думку німецької канцлера, основою для майбутнього миру є виведення російських військ, оскільки мир без свободи і справедливості називається пригніченням і диктатурою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має слабку надію на швидке та мирне врегулювання російсько-української війни. Попри те, що часом вдається залучити ключових гравців до перемовин, Німеччина не повинна відвертатися від щоденної жорстокості війни. Про своє бачення перспектив мирних переговорів німецький канцлер розповів на міжнародній зустрічі громади Святого Егідія 12 вересня, передає Deutsche Welle.

Шольц наголосив, що Німеччина повністю підтримує мирний план президента Володимира Зеленського та вимогу українців на справедливий мир, спираючись на принципи територіальної цілісності та незалежності, що закріплені Статутом ООН.

Водночас канцлер застеріг від оманливих рішень, які є мирними лише за назвою, адже "світ без свободи називається пригнобленням, а світ без справедливості — диктатом".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її праві на самооборону стільки, скільки буде потрібно. Я думаю, що це необхідно не тільки в політичному і стратегічному плані, а й з точки зору етики миру. Закон має перемагати насильство, а не навпаки", — зазначив Шольц.

За його словами, для Німеччини є сенс продовжувати зусилля в переговорному процесі, оскільки це чинить тиск на Росію, але для цього потрібен час, якого, на жаль, не так вже й багато.

"Це вимагає зусиль і часу. Часу, якого у нас фактично немає, бо Росія тим часом продовжує бомбити, катувати і вбивати в Україні", — заявив німецький канцлер.

Шольц упевнений у тому, що як фундамент для будь-якого миру Москва має усвідомити, що йдеться про виведення російських військ. Тоді з'явиться можливість для переговорів, і український уряд візьме в них участь.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк 24 серпня виступив проти ідеї мирних переговорів із Москвою. На думку українського політика, якщо зараз піти на поступки, то наступний етап війни з Росією може виявитися більш жорстким і торкнутися нових країн.