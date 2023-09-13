Нічна атака Shahed на Одещину: в ЗСУ назвали головні цілі ЗС РФ (фото, відео)

Атака на Одеську область тривала понад чотири години, а пуски баражуючих боєприпасів здійснювалися кількома групами з трьох напрямків.

Із 44 запущених російських дронів-камікадзе збито 32, повідомила в ефірі 24 каналу речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Головною ціллю атаки стали порти Подунав’я.

"Ворог не шкодував баражуючих снарядів, випускаючи їх кількома хвилями. Атака на Одещину тривала понад чотири години, протягом яких українські військові намагалися знищити все, що летіло в бік України", – підкреслила офіцер.

Однак зафіксовано кілька влучань. Є пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, рятувальники гасять пожежу. Усього через російську атаку на Ізмаїльський район станом на 9.30 ранку відомо, що травмувалося сім людей: шість людей у Рені та один в Ізмаїлі.

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"Двоє чоловіків з Рені у тяжкому стані, в палаті інтенсивної терапії. Сьогодні їх транспортують в Одесу. Четверо інших в стані середньої важкості, продовжують лікування в Рені. Потерпілому з Ізмаїла надали медичну допомогу в лікарні, чоловік вже вдома", — розповідав раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Крім того, як зазначила Гуменюк, внаслідок ворожої атаки було пошкоджено багато вантажних автомобілів, які стояли біля портів в очікуванні завантаження.

Загалом у ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БПЛА типу Shahed-136/131 із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ, як повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Зазначається, що всього російські війська запустили 44 дрони.

"До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", — підкреслюється у повідомленні.

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Атаки на Одеську область — що відомо

Російські агресори постійно здійснюють нічні атаки "шахедів" на Одещину, її порти і припортову інфраструктуру.

Так, під час сьогоднішньої масованої атаки дронів-камікадзе було запущено 44 дрони, які частково були збиті українською ППО. Дрони рухалися вздовж кордону із Румунією.

Загалом за вересень росіяни п'ять разів атакували Одесу дронами-камікадзе Shahed. Як повідомляє пресслужба Повітряних сил, уночі 8 вересня зафіксували 20 пусків у напрямку Одеської області (збито 16 дронів), 7 вересня запущено 33 дрони (25 збито), 6 вересня — 25 дронів (15 збито), 4 вересня — 32 дрони (23 збито), 3 вересня — 25 дронів (22 збито).

При цьому речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк вважає, що окупанти шукають нові способи подолання системи ППО України і створюють нову базу для запуску дронів по Одеській області.