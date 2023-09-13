Європарламент визнав Лукашенка причетним до війни проти України на рівні з Путіним

Депутати Європарламенту закликали Міжнародний Кримінальний суд видати ордер на арешт Олександра Лукашенка та нагадали, що він надав дозвіл військам РФ напасти на нашу державу з території Білорусі.

Олександр Лукашенко, керівник політичного режиму Білорусі, має відповідати за агресію проти України на рівні з очільником Росії Володимиром Путіним. Відповідну резолюцію ухвалили 13 вересня у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту.

У документі йдеться про його відповідальність за репресії та утиски народу цієї країни. Окрім того, законодавча інституція ЄС визнала білоруського політика співучасником російських воєнних злочинів в Україні.

Резолюція пригадує повний список та перелік злочинів білоруського режиму. У ній вказана інформація щодо розпалювання ненависті та участі в російській антиукраїнській пропаганді. Депутати не забули, що саме режим Лукашенка надав дозвіл напасти на Україну з території Білорусі та пряме постачання боєприпасів та військового спорядження військам РФ.

"Нелегітимний режим Лукашенка активно підтримує та став повним співучасником невиправданої агресивної війни Росії та воєнних злочинів проти України", – йдеться у документі.

Депутати Європарламенту вважають за потрібне застосувати проти Білорусі санкційні механізми, які діють проти Росії. Європарламент закликав Міжнародний Кримінальний суд видати міжнародний ордер на його арешт. На думку депутатів, Рада ЄС має розширити перелік осіб із Білорусі, на яких поширюються санкції Євросоюзу.

При цьому європейські парламентарі наголосили, що переважна більшість білорусів не підтримує залучення їхньої країни до агресії проти України. Вони нагадали, що частина білоруських громадян вирішила боротися проти російського агресора у складі українського війська, зокрема, у складі полку імені Кастуся Калиновського.

Нагадаємо, у липні депутати Європарламенту опублікували нові вимоги до Міжнародного кримінального суду. Парламентарі закликали судову інстанцію притягнути до відповідальності Олександра Лукашенка за його пособництво його режиму в агресивній війні РФ проти України.