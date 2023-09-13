"Бреше": Кремль замовив у КНДР мільйони снарядів, і частину Росія вже отримала, — ГУР

Керівник розвідки Кирило Буданов заявив, що РФ отримує озброєння від Північної Кореї вже протягом півтора місця. Він зазначив, що йдеться про танкові та гарматні снаряди, а також боєприпаси для РСЗВ "Град".

У Росію вже півтора місяця постачають снаряди з Північної Кореї. Про це у коментарі NV розповів керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов, як передали 13 вересня у hromadske.

"Коли кажуть, що зараз Путін відпише чи підпише (угоду про постачання боєприпасів — ред.) — це все фальш. Тому що ще півтора місяця тому все було узгоджено і почалося відвантаження з Північної Кореї", — повідомив голова української розвідки.

З його слів, передусім йдеться про снаряди 122 мм та 152 мм для радянських гармат, а також ракети для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град". Окрім того, КНДР постачає країні-агресорці танкові снаряди.

"Північна Корея — це серйозний виробник озброєнь, тому що вони здатні робити їх у великих кількостях. Такий об'єм Росія видавати не здатна", — зазначив Буданов.

Він пояснив, що ворог "бреше" про збільшення власного виробництва озброєнь. За даними ГУР, Кремлю вдалося реалізувати лише 3-7% від запланованих обсягів. Розвідник підкреслив, що у РФ поступово були знищені потужні виробництва.

Керівник ГУР проінформував, що у КНДР зберегли серійне виробництво озброєнь, і їхні боєприпаси "певною мірою негативно вплинуть на хід бойових дій в України". За інформацією розвідки, Москва планує отримати мільйонні партії снарядів.

"Це таке замовлення. А скільки корейці зможуть передати швидко — питання", — додав Буданов.

Нагадаємо, 12 вересня голова Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним. На це відреагували у Пентагоні, нагадавши, що корейці пообіцяли не постачати країні-агресорці зброю.

За даними ЗМІ, американські чиновники уважно слідкували за зустріччю двох політичних лідерів та були готові ввести санкції у разі домовленостей про постачання або продаж зброї.