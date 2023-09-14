"Ізолюватися від неї": з РФ треба закінчувати будь-які відносини, — політолог (відео)

На думку естонського експерта Пеетера Тайма, стосунки з РФ треба було розірвати ще 25 лютого 2022 року, одразу після початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Політолог Пеетер Тайм 14 вересня заявив, що до Російської Федерації мають бути вжиті ще більш радикальні заходи, з цією країною необхідно припиняти будь-які відносини. Таку думку озвучив естонський політолог в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Це все треба було зробити ще 25 лютого 2022 року, одразу після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Я, звичайно, розумію, що це непросто. Але мене дивує, що на це пішло стільки багато часу", — зазначив Тайм.

Рішення в країнах-членах ЄС ухвалюються на основі консенсусу. За словами політолога, думки щодо відносин із Росією досі є різні, але якби Естонія могла прийняти таке рішення щодо відносин з РФ самостійно, то запровадила б обмеження набагато раніше.

"Естонія ж була першою країною, яка припинила видачу всіх абсолютно віз для росіян. Балтійські країни дуже радикальні в цьому плані, тому що ми найкраще знаємо, що з себе представляє наш східний сусід і в історичному плані, і зараз", — наголосив Пеетер Тайм.

Політики, керівники Балтійських країн часом у прямому сенсі ведуть боротьбу з колегами в ЄС, щоб пояснити — вони мають справу з дуже агресивною країною.

"З Росією треба закінчувати будь-які стосунки якнайшвидше й ізолюватися від неї якнайглибше або більше", — акцентував Тайм. Він припускає, що за прикладом країн Балтії далі підуть Польща і Фінляндія.

Тайм також зауважив, що наразі люди знають, які "кошмари" діються в Україні. Нинішня війна Росії проти українців дає можливість суспільству визначатися на якому вони боці: "Технології не дадуть нам забути ці жахіття так швидко, як це було після Другої світової війни… Дуже просто визначатися людям. Ти за чи проти війни? Раніше була в нас, знаєте, ось ця невизначеність, неоднозначність. Зараз дуже визначено все: ти або проти Росії, або за Росію".

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що країни Балтії заборонили в'їзд автомобілів із російською реєстрацією. Естонія стала останньою країною Балтії, яка заборонила в'їзд на свою територію авто з російською реєстрацією. Такий транспорт можуть конфіскувати, якщо громадяни РФ спробують перетнути кордон.