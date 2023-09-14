На Донеччині затримали інформатора РФ, який коригував удари голосовими повідомленням, – СБУ

Найбільше російського агресора цікавила дислокація підрозділів Збройних сил України, СБУ та Держприкордонслужби на прифронтовій території області.

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська. Про це повідомили на офіційній сторінці СБУ.

Правоохоронці зазначають, що найбільше ворога цікавила дислокація підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Держприкордонслужби на прифронтовій території області.

"Для збору розвідданих фігурант обходив місто та прилеглі селища, де приховано фіксував позиції Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

В СБУ додають, що отримані відомості російський інформатор дистанційно передавав агресору через двох "зв’язкових" на тимчасово окупованій території Донеччини.

Ними виявились командир батальйону "Єнакієво-Дунайської бригади" та бойовик "мотострілкового полку" Південного військового округу ЗС РФ.

СБУ затримала інформатора, який фіксував позиції Сил оборони

"Встановлено, що передачу розвідданих фігурант робив у вигляді голосових повідомлень через популярний месенджер. Він сподівався, що такий спосіб не приверне увагу правоохоронців", — повідомляють у Службі безпеки України.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон із доказами підривної діяльності на користь країни-агресора.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України та інших військових формувань).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, що у четвер, 14 вересня, кіберфахівці СБУ затримали у Херсоні інформаторку, котра працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого призначили "куратором" тимчасово окупованої частини області.

Також 13 вересня Служба безпеки України затримала депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з агресором під час окупації регіону.