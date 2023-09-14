"Не хочемо відкласти війну": у Чехії застерегли від нав'язування Україні переговорів із РФ

За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, Захід хоче покласти край здатності Росії розширюватися на схід силою. Україна ухвалюватиме самостійно рішення про переговори з РФ.

Глава Міністерства закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський заявив, що будь-яка мирна ініціатива, нав'язана Україні без згоди Києва, матиме неприємні наслідки для Заходу, повідомляє Bloomberg.

Глава МЗС Чехії закликав союзників України зберігати рішучість, навіть якщо Києву не вдасться домогтися швидкого прориву. "Справжнім ворогом" є амбіції Росії на схід, сказав він.

"Якщо Україну змусять ухвалити рішення, яке вона не ухвалить, Захід втратить її — і біля наших кордонів буде 40-мільйонна нація, яка почуватиметься зрадженою", — сказав Ліпавський.

"Ми не хочемо просто відкласти війну. Ми хочемо покласти край здатності Росії розширюватися на схід силою", — підкреслив дипломат.

Підтримка України

Ліпавський наполягав на тому, що підтримка серед союзників по НАТО і Європейському Союзу була сильнішою, ніж будь-коли. Чехія була одним із найстійкіших прихильників Києва, постачаючи йому військову техніку, як-от танки та боєприпаси, а також дав притулок понад 500 000 українців.

Чеський дипломат заявив, що формулі Зеленського "вдалося пережити" початковий етап: Китай, Саудівська Аравія, Бразилія і Південна Африка тепер готові взяти участь у дебатах, за винятком Росії.

"Я не кажу, що вони схиляються до нашої позиції, але ми, принаймні, ведемо діалог", — сказав він.

Ян Ліпавський зазначив, що деякі країни, які вагалися на ранніх етапах, тепер наближаються до позиції Заходу. Багато хто з "прагматичних міркувань" не хоче приєднуватися до дедалі більш ізольованої Росії. Інші відчувають невдоволення агресією Москви в Чорному морі та розривають угоду, яка гарантувала постачання зерна, сказав він.

Нагадаємо, що 10 вересня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін уже програв, намагаючись "стерти" Україну.

Також Фокус писав, що Блінкен під час візиту до Києва дав позитивну оцінку контрнаступу ЗСУ.