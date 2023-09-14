430 міст і сіл України залишилися без світла після обстрілів РФ, — "Укренерго"

Донецька, Сумська та Чернігівська більше за інших піддаються обстрілам окупаційних військ. Але керівник правління компанії Володимир Кудрицький стверджує, що ремонт основних магістралей завершено, і Україна здебільшого підготувалася до опалювального сезону.

13 вересня вечірній максимум споживання електроенергії в Україні збільшився на 0,9%, ніж днем раніше, що пояснюється російськими обстрілами. Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Донецька, Сумська та Чернігівська — області, які більше за інших зазнають обстрілів окупаційних військ. Водночас керівник правління компанії Володимир Кудрицький стверджує, що ремонт основних енергетичних об'єктів і магістралей завершено. Україна здебільшого підготувалася до опалювального сезону.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 430 населених пунктів, — пояснили в "Укренерго". — Унаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження в мережах у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях".

14 вересня електроенергія імпортується із сусідніх Словаччини та Молдови. Загальний обсяг — 160 МВт-год, а максимальна потужність в окремі години доходить до 72 МВт.

Стан енергосистеми України

Водночас у ці країни йде експорт електроенергії. Загальний обсяг — 4513 МВт-год, максимальна потужність в окремі години становить 395 МВт.

Нагадаємо, що напередодні, 13 вересня, Володимир Кудрицький розповів, що в енергосистемі не спостерігається дефіциту. Однак, враховуючи високу ймовірність повторення масованих обстрілів, перебої з електроенергією все ж можливі.

Також повідомлялося, що голова Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що через війну Україна залишилася без запасу потужності, а відремонтувати всі мережі за рік не є можливим.