СБУ викрила в Києві ексадвоката, який "працював" на телеграм-канал "вагнерівців" (фото)

Ексадвокат записував численні відеосюжети, у яких дискредитував вище військово-політичне керівництво України та закликав захопити владу. Відеоролики він викладав на власному ютуб-каналі із загальною аудиторією в понад 100 тисяч користувачів.

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) викрили в Києві колишнього адвоката, який публічно закликав до насильницького захоплення державної влади в Україні. Його ворожу агітацію підхоплювали інтернет-ресурси спецслужб РФ, щоб розхитати обстановку в державі й деморалізувати українських воїнів на фронті. Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, фігурант позиціонував себе як "лідер громадської думки" та провокував людей до громадських заворушень під виглядом "протестних" мітингів.

Для цього зловмисник записував численні відеосюжети, які викладав на власному ютуб-каналі із загальною аудиторією в понад 100 тис. користувачів.

"У цих відео їхній автор намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій із метою повалення конституційного ладу в нашій державі", — йдеться в повідомленні.

СБУ викрила адвоката-зрадника, який закликав захопити владу в Україні

Встановлено, що "відеозвернення" фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких телеграм-канали "вагнерівців".

Ворожі пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як "позицію" пересічних громадян України й так намагалися зашкодити міжнародному іміджу нашої держави.

"За висновками експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора", — додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій).

СБУ викрила адвоката-зрадника, який закликав захопити владу в Україні

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що 14 вересня СБУ затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська.

Також цього ж дня кіберфахівці СБУ затримали в Херсоні інформаторку, котра працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого призначили "куратором" тимчасово окупованої частини області.