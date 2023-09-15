"Калібр цієї машини дуже руйнівний": танкісти бригади "Спартан" показали відео роботи в наступі

Танкісти прикривають українських штурмовиків, які здійснюють атаку окопів противника або проводять евакуацію поранених з поля бою.

Танки – зброя наступу, яка допомагає нищити ворогів та проривати укріплення. Відео роботи бригади "Спартан" Національної гвардії України опублікував у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Бійці розповіли, що танкісти це дуже грізні та мотивовані люди. Вони завжди йдуть першим у бій, а їхній професійний рівень дає можливість врятувати велику кількість життів.

Цю техніку активно використовують у наступі, зокрема, на Запорізькому напрямку. Гармата дозволяє ліквідувати будь-які цілі.

"Калібр цієї машини дуже руйнівний", – заявили воїни.

У бригаді Нацгвардії також розповіли, що потужний калібр, що на друзки розбирає ворожі позиції, ліквідовує російську техніку, захищає своїм броньованим "тілом" штурмовиків, які здійснюють атаку окопів противника або проводять евакуацію поранених. Знищення російських окупантів триватиме й надалі.

День танкіста в Україні

День танкових військ в Україні відзначили 14 вересня. Указ Президента України від 9 вересня 2023 року встановив відповідну дату. До цього часу у нашій державі цю урочисту дату відзначали у другу неділю вересня, яка дісталася у спадок від Радянського Союзу.

Нагадаємо, 14 вересня танкіст із міста Мукачево Василь Дудинець розповів, як спрямував начинений вибухівкою трофейний танк на російські позиції. Він міг загинути на свідомо пішов на ризики.

Також у День танкових військ бійці 14 бригади розповіли подробиці боїв. Захисники зазначили, що росіяни намагаються використати максимум можливостей бойової машини, щоб українські захисники залишилися живі та знищити якомога більше російських загарбників.