Імла Донбасу: 3 ОШБр показала, як звільняла Андріївку (відео)

Російські військові намагалися стримати просування українських бійців за допомогою мінометного обстрілу. Штурмовиків не зупинили ні ворожі атаки, ні розриви мін.

Бійці третьої роти першого штурмового батальйону третьої Окремої штурмової бригади показали, як звільняли Андріївку, яка розташована приблизно за 13 кілометрів від Бахмута Донецької області. Унікальні кадри з екшн-камери GoPro показали в пресслужбі бригади.

"Штурмовики продовжували полювати на ворога посеред поля боя — у населеному пункті, який кишить росіянами", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що Збройні сили Російської Федерації намагалися стримати просування українських бійців за допомогою мінометного обстрілу. Крім цього штурмовиків не зупинили розриви мін, які ставали дедалі ближчими.

У ролику можна побачити як українські військовослужбовці ведуть перестрілку з ворогом серед імли та розвалин селища під Бахмутом, від якого майже нічого не залишилося — бої повністю зруйнували Андріївку.

Нагадаємо, 15 вересня військовослужбовці третьої Окремої штурмової бригади підтвердили звільнення селища Андріївка на Бахмутському напрямку. Українським бійцям в селищі вдалося відрізати російський гарнізон від основних сил та знищити. Зокрема, за два дні штурмовики ліквідували начальника бригадної розвідки ворога, трьох комбатів та майже всю піхоту 72 ОМСБр РФ, включно з офіцерами та великою кількістю військової техніки.

Британський військовий аналітик та колишній директор Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк заявив, що Збройні сили України зможуть вийти до резервних рубежів Російської Федерації, якщо зможуть пройти на південь від Бахмута. Звільнення Андріївки він назвав "стратегічно маленькою, але значущою перемогою українців".