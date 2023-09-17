"Б'ють, пакують": у Львові співробітники ТЦК намагалися жорстко затримати чоловіка, — соцмережі (відео)

У мережі з'явилося відео, на якому людину силою заштовхують у машину. При цьому очевидці події закликають відпустити чоловіка і викликати поліцію.

У Львові співробітники територіального центру комплектування нібито намагалися затримати чоловіка, застосовуючи силу. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Klymenko Time 17 вересня.

"Хлопець стояв на зупинці. Б'ють, пакують", — сказав голос за кадром.

У публікації стверджується, що на згаданому відеоролику нібито показана "мобілізація у Львові".

Судячи з відео, чоловіка намагаються заштовхати в машину. Мешканці найближчого будинку почали кричати з вікон, щоб людину відпустили. Також пролунали заклики викликати поліцію.

"Ви гірші за кацапів", — крикнув автор відео.

У підсумку чоловікові, якого намагалися затримати, вдалося вирватися і втекти.

Нагадаємо, 22 серпня в мережі з'явилося відео, на якому представники столичного територіального центру комплектування нібито намагалися затримати чоловіка на вулиці, а один із воєнкомів дістав пістолет.

Раніше, 18 червня, ми також писали про те, що в місті Рені Ізмаїльського району Одеської області співробітники територіального центру комплектування та соцпідтримки (військкомат) нібито стріляли в повітря на місцевому ринку.