Замість "Вагнера": у Росії з'явилася нова ПВК на чолі з генералом Суровікіним, — ЦНС

Російська Федерація створила нову приватну військову компанію, щоб переманити решту "вагнерівців" Євгена Пригожина. ПВК курируватимуть безпосередньо в Міноборони РФ, а очолить її, імовірно, генерал Сергій Суровікін.

У Центрі національного опору повідомляють, що Міноборони РФ відправляє своїх представників до Білорусі та африканських країн, зокрема Алжиру, Малі та Судану, щоб переконати більше "вагнерівців" підписати контракт із РФ через нову приватну військову компанію. За попередньою інформацією, відповідальним за місію призначили колишнього командувача Повітряно-космічними силами Росії Сергія Суровікіна.

"Таким чином, за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між "ГардСервісом" Олександра Лукашенка і новим російським ПВК під керівництвом міноборони РФ", — пояснили в ЦНС.

Колишній командувач Повітряно-космічними силами (ПКС) Росії Сергій Суровікін, звільнений через зв'язки з ПВК "Вагнер", імовірно, очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.

Нагадаємо, 15 вересня в росЗМІ з'явилася інформація про те, що колишній головнокомандувач Військово-космічними силами Російської Федерації Сергій Суровікін перебуває в Алжирі з делегацією Міноборони РФ. Джерело, близьке до генерала, повідомило журналістам, що Кремль зберігає до нього довіру на найвищому рівні, а поїздка може бути пов'язана з його можливим призначенням на посаду, пов'язану з роботою на східному напрямку, який має велике значення для Росії.

Як відомо, 5 вересня прессекретар президента Дмитро Пєсков заборонив кореспонденту агентства France Press ставити запитання про долю колишнього головнокомандувача ПКС РФ Сергія Суровікіна.

А 4 вересня повідомлялося, що Сергія Суровікіна могли випустити з-під варти через кілька днів після смерті глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Двоє американських чиновників, а також особа, близька до Міноборони РФ, підтвердили, що офіцер перебуває на волі.

Фокус писав 15 вересня, що Слідчий комітет РФ майже місяць не оприлюднює офіційних версій загибелі власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який розбився 23 серпня 2023 року під Твердю. Спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав справу Пригожина "непростою".