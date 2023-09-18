У Білорусі могли демонтувати намети в таборі ПВК "Вагнер" (фото, відео)

Близько 200 "вагнерівців", за інформацією Центру національного опору, залишаються інструкторами у спецпідрозділах МВС і Міністерства оборони Білорусі, а решта найманців не представляють інші структури.

На території Білорусі у таборі так званої ПВК "Вагнер" демонтували частину наметів. Це демонструють зображення сервісу Planet.

На відео порівняли супутникові фото, які були зроблені вранці 18 вересня та світлини за 9 вересня. На них видно, що намети на новому зображенні відсутні.

Як зазначили журналісти "Радіо Свободи", у південній частині табору "ПВК Вагнера" частина наметів поки залишається. Повністю завершено демонтаж лише у північній частині. На фото – південний сектор на знімку Planet.com від 18 вересня.

У понеділок, 18 вересня, український Центр національного опору повідомив, що на території Білорусі залишилося менш як тисяча "вагнерівців". Саме такі дані отримало місцеве підпілля.

табір вагнерівців Фото: Planet

Наразі з них 200 залишаються інструкторами. Вони функціонують у спецпідрозділах МВС і Міністерства оборони Білорусі. Решта залишків це ті, кого не бажають забирати в нові структури найманців або в Міноборони РФ.

ПВК "Вагнер" та їхні табори у Білорусі

Табори "вагнерівців" у Білорусі виникли влітку. Зокрема, ще у серпні на кордоні з Україною в білоруському населеному пункті Зябровка будувався новий табір для найманців ПВК "Вагнер". Надалі планувалося їх застосування для імітації відповідної підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю. В підпіллі розповіли, що мета такої кампанії полягає в тому, аби спровокувати країни Європи зменшувати підтримку України. Також будувався великий табір й неподалік міста Осиповичі.

Нагадаємо, на початку серпня частина "вагнерівців" розташувалася недалеко від кордону з Литвою. Президент Литви припускав, що кількість найманців в Білорусі може збільшитися до 10 тисяч. Він застеріг від зневажливого ставлення до їхньої присутності поруч із кордонами його держави та сусідньої Польщі. Литовською армією було вжито заходів, посилено охорону кордону Литви, підготовлено й оновлено плани прикриття кордону, які передбачають посилення і з боку армії.