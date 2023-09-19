Відсторонили від роботи: Львівський ТЦК відреагував на спробу військових затримати чоловіка

У офіційній відповіді військкомату вказано, що по опублікованих в мережі кадрах не ясно, з чого все почалось. Там пропонують зачекати, щоб зрозуміти, що стало причиною таких подій.

Львівський ТЦК відреагував на конфлікт між представниками терцентру комплектування та цивільним, про який стало відомо завдяки відео з соцмереж. На відео видно, як невідомого чоловіка намагались силою заштовхати в автомобіль. Припускали, що це неправомірні дії під час перевірки документів та вручення повістки військовозобов'язаному. Про заходи, які вжили у зв'язку з цим, ідеться у повідомленні на сторінці Facebook ТЦК.

У дописі відзначають, що на відео зафіксували частину подій, тому варто з'ясувати, що сталось до того, як чоловіка почали заштовхувати в авто. Тим часом у Львівському обласному ТЦК та СП триває службова перевірка. На час цієї перевірки військові, які брали участь в інциденті, відсторонені від роботи.

Затримання у Львові: деталі

Зазначимо, 17 вересня у мережі опублікували відео, на якому зафіксували події на вулиці Городоцькій у Львові. На відео видно, як військові після нетривалої розмови намагаються заштовхати невідомого чоловіка до транспортного засобу. Свідки події намагались переконати відпустити чоловіка і телефонували до правоохоронців.

18 вересня стало відомо про відповідь місцевої поліції та представників військкомату. У ГУ Нацполіції Львівської області заявили, що не отримали сигналів про подію, яка сталась вночі в обласному центру. Тоді ж Львівський обласний ТЦК та СП вперше прокоментував подію. Зокрема, вказано, що почали службове розслідування. Також нагадали, що чоловіки віком від 18 до 60 років повинні самостійно з'явитись до військкомату та оновити дані про себе.

Нагадуємо, юристи пояснили деталі мобілізаційних заходів, які тривають в Україні у зв'язку з вторгненням РФ та воєнним станом. У поясненні ідеться про те, які категорії громадян не підлягають призвати до лав ЗСУ. Між тим у Верховній Раді попередили, що можливе посилення мобілізації. Про це заявив народний депутат Роман Костенко: на його думку, до цього може призвести збільшення ЗС РФ на 700 тис. осіб.