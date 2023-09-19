Шпигувала за технікою ЗСУ з вікна: у Слов"янську затримали коригувальницю РФ

Інформацію про переміщення українських військових зловмисниця передавала на прокремлівський Telegram-канал, який адмініструють представники російських спецслужб.

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Слов’янську Донецької області інформаторку РФ. Вона з вікна власної оселі шпигувала за переміщенням техніки ЗСУ, яка бере участь у контрнаступі. Про це сьогодні, 19 вересня, повідомляє СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну ворожу коригувальницю на Донеччині. Зловмисниця намагалась виявити у Слов’янську локації Сил оборони України та навести по них російські удари", — йдеться в повідомленні.

Найбільше ворога цікавили маршрути переміщення артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які задіяні у контрнаступі під Бахмутом.

Щоб відслідковувати переміщення українських військ, фігурантка облаштувала у власній квартирі своєрідний "спостережний пункт". Отриману інформацію передавала на один з прокремлівських Telegram-каналів, який адмініструють представники російських спецслужб.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисницю. Їй загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, 19 вересня правоохоронці ліквідували ще дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації.

Також 14 вересня контррозвідники СБУ затримали інформатора російських спецслужб, який збирав розвіддані про місця базування українських захисників у районі Слов’янська.