Нові коаліції та навчання ЗСУ: Умєров підбив підсумки "Рамштайна-15" (відео)

Як зазначив очільник оборонного відомства, у межах нової ініціативи виділили п'ять пріоритетних кластерів щодо підготовки українських захисників до майбутніх викликів війни з Росією.

Після завершення сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн" глава Міністерства оборони України Рустем Умєров представив перші результати заходу. У своєму повідомленні, опублікованому на сторінці у Facebook, Умєров зазначив, що на зустрічі було досягнуто згоди про запуск ініціативи під назвою Capabilities Coalition (Коаліція можливостей).

Він підкреслив, що основна мета цієї ініціативи — підготовка Сил оборони України до майбутніх викликів. У зв'язку з цим Міністерство оборони України виділило п'ять пріоритетних кластерів, які потребують першочергової уваги:

протиповітряна оборона;

артилерія;

авіація;

військово-морські сили;

бронетехніка.

Умєров також закликав партнерів продовжувати підтримувати Україну і визначити пріоритетні потреби. Він підкреслив, що партнери підтвердили свої зобов'язання щодо підтримки України.

"Вдячний учасникам за непохитну підтримку України. Наша армія навіть після дев'ятнадцяти місяців запеклих боїв залишається високомотивованою, і український народ не має наміру здаватися", — зазначив Умєров.

IT-коаліція

Умєров додав, що особливу увагу було приділено створенню ІТ-коаліції в межах формату "Рамштайн", у якій взяли участь Україна, Естонія та Люксембург. Завданням ІТ-коаліції є забезпечення захищеної та стійкої ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України та Сил оборони, що має покращити ефективність у бойових діях.

Умєров підсумував, що результатом роботи Коаліції можливостей має стати краща координація, ефективніше використання Сил оборони та оптимальне використання наданих країнами-партнерами можливостей.

З ким зустрічався Умєров

Міністр оборони також висловив подяку партнерам за продуктивні зустрічі, в яких брали участь міністри оборони зі США, Великої Британії, Румунії, Литви, Данії, Швеції, Словаччини та Норвегії.

"Сподіваюся, результати цих зустрічей незабаром будуть відчутні для наших воїнів на фронті", — написав Умєров.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

19 вересня відбулося 15-те засідання у форматі "Рамштайн", де міністр оборони США Ллойд Остін анонсував прибуття танків Abrams M1 в Україну. Він висловив подяку колишньому міністру оборони України Олексію Резнікову за його внесок в українську оборону, і привітав Рустема Умєрова на новій посаді.