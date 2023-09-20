"Цього разу пощастило": шведські журналісти розповіли про атаку РФ на їх авто на Запоріжжі

Дрон завдав удару в багажний відділ автомобіля. двоє українських поліцейських, які супроводжували журналістів.

Близько 11:30 у вівторок 19 вересня в Запорізькій області російський безпілотник атакував автомобіль знімальної групи шведського телеканалу TV4. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

"Ми рішуче засуджуємо атаку безпілотників Росії на групу TV4 у Запорізькій області", — сказав Олег Ніколенко.

Він зазначив, що внаслідок удару російського дрона невеликі травми отримав український продюсер, репортер та фотограф — не постраждали. Він наголосив, що всі члени знімальної групи мали позначки "PRESS".

Телеканал TV4 повідомив, що репортер Йохан Фредрікссон та фотограф Даніель Здолсек не постраждали. Крім українського продюсера Олександра Павлова, поранення отримали двоє українських поліцейських, які супроводжували журналістів.

"Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник влучив прямо в багажник нашої машини, на щастя, в машині нікого не було, — сказав Йохан Фредрікссон.

У результаті атаки було повністю знищено автомобіль та знімальне обладнання.

Шведський журналіст вважає, що їхнє життя врятував начальник місцевої поліції, який весь час стежив за небом та повідомив про дрон до того, як його побачити інші.

Реакція української сторони

Голова Запорізької ОВА Олена Жук у коментарі телеканалу висловила занепокоєння та заявила, що це є відвертою атакою РФ на пресу.

Речник МЗС України атак ворожого БПЛА назвав ще одним військовим злочином Росії проти журналістів.

Реакція Швеції

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що не можна виключати того, що Росія не хоче, аби журналісти перебували в зонах бойових дій та висвітлювали російсько-українську війну.

"Війна постійно зачіпає людей, які є абсолютно цивільними і які перебувають там (прифронтові зони, — ред.) з інших причин. Я припускаю, що буде дуже ретельно розслідувано, що за цим стоїть, сказав Ульф Крістерссон.

Нагадаємо, у травні французький відеооператор Арман Солдін загинув під час обстрілу під Бахмутом. 15 липня стало відомо про те, що його нагородили орденом Почесного легіону, що є найвищою відзнакою Франції.

22 травня загинув журналіст Євген Осієвський в районі Бахмута. Він пішов на фронт у лютому 2022 року. За даними ІМІ, журналіст став 60-м медійником, які загинули унаслідок російсько-української війни.