Зеленський заявив в ООН про фейкову солідарність країн ЄС і підтримку РФ: Польща викликала посла

Представники МЗС Польщі заявили, що передали рішучий протест польської сторони після слів українського лідера про те, що деякі країни ЄС тільки зображують підтримку України.

Польща викликала посла України після виступу президента Володимира Зеленського на засіданні Генасамблеї ООН. Про це повідомляє Sky News.

Представники польського МЗС викликали посла України і заявили, що передали "рішучий протест" польської сторони проти слів Зеленського про те, що деякі країни ЄС симулюють солідарність і опосередковано підтримують російського агресора.

У своєму виступі напередодні, 19 вересня, Зеленський заявив, що "політичний театр" навколо зернового імпорту, в якому беруть участь Польща, Угорщина і Словаччина, тільки на руку Москві.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький погрожує посилити зернове ембарго. Він був незадоволений різкими висловлюваннями під час виступу президента України Зеленського на Генасамблеї ООН.

Також повідомлялося, що польські ультраправі тиснуть на уряд через підтримку українських біженців і невдоволення виборців із сільських регіонів, які страждають через зернове питання.