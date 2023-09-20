"У кожного свої проблеми": президент Бразилії назвав теми для розмови із Зеленським

Велику увагу буде приділено війні РФ проти України, як зазначив Луїз Інасіо Лула да Сілва. Також глава держави хоче знову нагадати про свій мирний план.

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва розповів про свої очікування перед зустріччю з українським колегою Володимиром Зеленським. На цю тему він висловився в інтерв'ю для Folha de S.Paulo 19 вересня.

За його словами, насамперед обговорюватимуться важливі питання, які цікавлять обидві сторони. Зокрема торкнуться теми війни РФ проти України.

"Це буде розмова двох президентів, у кожного свої проблеми і своє бачення", — заявив Луїз Інасіо Лула да Сілва.

Окремо було зазначено, що бразильський президент має намір приділити особливу увагу проблемам, які його хвилюють. Зокрема йдеться про "мирну ініціативу", яка нібито має стати першим кроком для врегулювання війни.

Зустріч двох лідерів має відбутися в середу, 20 вересня у США, куди Володимир Зеленський і Луїз Інасіо Лула да Сілва прибули на Генеральну асамблею ООН.

Мирний план президента Бразилії: що відомо

Мирний план президента Бразилії передбачає створення групи країн, які не заохочують війну, адже це допомогло б швидше дійти до мирної угоди. При цьому, Бразилія була готова виступити в ролі посередника під час переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Пізніше український президент розкритикував свого колегу за його висловлювання, адже це ніяк не допоможе завершити конфлікт.

"Я не дуже розумію, він вважає, що його суспільство не розбирається в тому, що відбувається, до кінця, і він на це розраховує? Або це ще одні заяви, які ніяк не наближають до миру. Дивно говорити про безпеку Російської Федерації. Про гарантії безпеки Росії говорять Росія, Путін і Лула. Я вважаю, у нього є свої думки. Не обов'язково, щоб його думки збігалися з Путіним", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 вересня президент Бразилії допустив арешт Володимира Путіна в разі його візиту на саміт G20. Політик підкреслив, що рішення про затримання глави Кремля має ухвалити судова системи країни, хоча незадовго до цього займав іншу позицію.