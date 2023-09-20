Щонайменше 25 000 українців втратили кінцівки через вторгнення РФ, — Sky News

Ні українські, ні російські чиновники офіційно не оприлюднюють цифри, що відображають ціну війни, але вони можуть бути набагато вищими, зазначають журналісти.

Щонайменше 25 000 українців втратили кінцівки після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України минулого року. Точні цифри важко перевірити й вони можуть бути набагато вищими. Про це повідомляє Sky News.

Кількість покалічених російських солдатів невідома, але вважається, що вона також величезна. Ні українські, ні російські чиновники офіційно не бажають оприлюднити цифри, що відображають ціну війни.

"Цифра не є офіційною, і деякі з них пов'язані з множинною втратою кінцівок. Це стадіон, повний інвалідів", — каже Майк Коркоран, співзасновник клініки, про українську оцінку у 25 000 осіб.

За 18 місяців війни в Україні число українців з ампутованими кінцівками було як мінімум в 10 разів більше, ніж американців, покалічених за 20 років в Іраку й Афганістані разом узятих.

Також в Sky News зазначають, що Уряд США постачав Україні озброєння на мільярди доларів у вигляді "пакетів допомоги з питань безпеки", але ця допомога не дозволить фінансувати лікування поранених українських військових.

"Міністерство оборони не отримувало жодних конкретних запитів щодо покращення протезування для поранених українських військовослужбовців", — заявив речник Міністерства оборони США Гаррон Джей Гарн.

Проте він зазначив, що у Ландштулі (військовий медичний заклад США в Німеччині) наразі є кілька військовослужбовців Збройних сил України, які проходять лікування, окрім специфічної протезної допомоги.

"Ми вітаємо роботу різних благодійних організацій, які беруть участь у забезпеченні українців, які потребують протезної допомоги", — каже речник міноборони США.

Нагадаємо, 20 вересня командування медичних сил Збройних сил України повідомило, що майже 40% поранених захисників мають ушкодження кінцівок, а для їхнього збереження використовують індивідуальні титанові імпланти, які виготовляють завдяки 3D-технологіям.