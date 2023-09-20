Знають, що відбувається у вежах Кремля: кількість агентури України в РФ значно зросла, - ГУР

Це люди, які перебувають на різних позиціях у суспільстві чи в державному апараті, і надають різну допомогу. Від простої інформації про пересування тих чи інших сил і засобів до важливої агентурної інформації – щодо того, що відбувається у вежах Кремля.

Усе частіше лунають вибухи на аеродромах та інших військових об'єктах Росії. В Головному управлінні розвідки прокоментували це, зауваживши, що зростає кількість людей всередині ворожої держави, які готові боротися проти режиму Кремля. Про це повідомляє NV.

У середу, 20 вересня, вийшло велике інтерв'ю речника української розвідки Андрія Юсова. У ньому він, з-поміж іншого, розповів про наших агентів у ворожій державі, що, усвідомлюючи ризики для свого життя, допомагають Збройним Силам.

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Власне, про українських агентів в Росії спікер згадав, коли відповідав на запитання стосовно атаки на ворожий аеродром "Чкаловський" 18 вересня. За його словами, до спецоперацій та заходів ГУР причетні як і партизани, так і "люди доброї волі", що проти геноциду українців.

Можемо підтвердити, що значно зросла кількість агентури. Це люди, які перебувають на різних позиціях у суспільстві чи в державному апараті, і надають різну допомогу. Від простої інформації про пересування тих чи інших сил і засобів до важливої агентурної інформації – щодо того, що відбувається у вежах Кремля, – наголосив Юсов.

Окрім того, він повідомив, що використовуються різні інструменти та комбіновані заходи для реалізації планів і спецоперацій з ураження військових об'єктів Росії. Водночас Юсов відповів, яка мотивації в росіян, що допомагають нашій державі.

"Мотивація в таких випадках є різна, але також це політична та громадянська мотивація людей, які свідомо ризикують життям для того, аби допомагати Україні та боротися з режимом Путіна всередині Росії", – наголосив він.

За словами журналістів, є інформація, що, станом на зараз, настільки успішними є дії Головного управління розвідки, що агентура в Росії збільшилася на 300%, якщо рахувати від 24 лютого 2022 року.

"Можемо підтвердити, що значно зросла кількість агентури. Це люди, які перебувають на різних позиціях у суспільстві чи в державному апараті, і надають різну допомогу. Від простої інформації про пересування тих чи інших сил і засобів до важливої агентурної інформації — щодо того, що відбувається у вежах Кремля", — відповів Юсов

Нагадаємо, нещодавно громадяни РФ отримали можливість передати корисну інформацію ЦРУ. Для цього створено кілька каналів безпечного зв'язку, які гарантують конфіденційність. Раніше ЗМІ повідомляли, що надання Україні військової допомоги курує саме цей підрозділ. Стверджували також, що працівники спецслужби перебувають на території країни і стежать, щоб війна "не вийшла з-під контролю".