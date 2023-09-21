Втрати окупантів під Бахмутом у 7-8 разів перевищують українські, — речник ЗСУ

За словами начальника пресслужби Східного угруповання Іллі Євлаша, українські військові продовжують ефективно просуватися вперед на Донбасі та вже повернули вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка.

Українські військові продовжують контрнаступ одразу на кількох напрямках, зокрема й у районі Бахмута. Російські окупанти в цей час зазнають колосальних втрат. Про це розповів речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 21 вересня.

За його словами, Збройним силам України вдалося взяти під вогневий контроль трасу Бахмут-Горлівка, що має принести позитивні результати в найближчому майбутньому.

Також в українських захисників є успіхи поруч із населеними пунктами Кліщіївка, Одрадівка і Курдюмівка. Крім того, від Кліщіївки до Бахмута і зовсім лише 7 кілометрів.

"Вихід на Андріївку і Кліщіївку дає нам можливість ближче підійти до траси Бахмут-Горлівка, яка вже перебуває під вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Постачання РФ на цьому напрямку вже ускладнилося і буде ускладнюватися надалі", — заявив Ілля Євлаш.

Окремо було сказано про втрати російських окупантів, у яких, на відміну від Збройних сил України, є перевага в повітрі. Виявилося, що під час оборони в районі Бахмута, росіяни зазнають у 7-8 разів більше втрат, ніж українська сторона, яка перебуває в наступі.

Нагадаємо, 21 вересня ЗС РФ формують 12 нових штурмових рот для того, щоб спробувати прорвати оборону ЗСУ. За словами начальника прес-служби Східного угруповання Іллі Євлаша, росіяни не збираються зупиняти активні бойові дії на Лимано-Куп'янському напрямку. Туди звозять сучасну техніку і серйозні сили.