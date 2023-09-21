Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС і намагаються це приховати, – підпілля (мапа)

Некомпетентні російські робітники зламали деякі компоненти на українському стратегічному об'єкті, який окупували у 2022 році.

Російські загарбники влаштували аварію на Запорізькій АЕС. Про це пише Telegram-канал військового руху українців та кримських татар АТЕШ.

У повідомленні йдеться про те, що на об'єкті відбувся новий інцидент. Аварію загарбники намагаються приховати. Подробиці вже відомі працівникам ЗАЕС.

Учасники руху зазначили, що некомпетентні російські робітники зламали деякі компоненти. Йдеться проте, що цілий енергоблок перестане працювати. В АТЕШ припустили, що окупанти спробують звинуватити Україну у наслідках ймовірної катастрофи.

"Аварії на станції стали побутовим явищем, відколи її окупували росіяни", – йдеться у дописі.

Ситуація на ЗАЕС від "Енергоатому"

Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС станом на 08:00 21 вересня залишається без змін. Наразі показник, за інформацією "Енергоатому", становить 15,92 м.

На каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, рівень води – 16,80 м. У "холодному" каналі ЗаТЕС відповідні показники сягають відмітки 10,75 м.

Рівень води в обох каналах майже не падає, як зазначили українські фахівці, останнім часом вже не залежать від Каховського водосховища, адже російські загарбники його знищили. Енергоблоки ЗАЕС не функціонують із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Ситуація на ЗАЕС Фото: Енергоатом

Окупація ЗАЕС

Війська РФ у серпні розмістили вибухівку на шляху місії МАГАТЕ на ЗАЕС. Російські окупанти розмістили міни на дорозі, якою мали пройти представники на шляху до Запорізької АЕС. Щоб знешкодити міни, довелось їх розстріляти. Подія відбулася на завершальному етапі, коли група з шести осіб підходила до Кам'янського мосту.

Також у серпні російські окупанти завезли на ЗАЕС важку техніку і влаштували стрілянину. Зі слів місцевих мешканців, росіяни ведуть вогонь біля вибухонебезпечних об'єктів, нехтуючи нормами ядерної та радіаційної безпеки. Загарбники проводять стрільби біля потенційно небезпечних об'єктів ядерної енергетики.

Нагадаємо, 21 вересня в ЗСУ оцінили стан військ РФ на Запоріжжі. Російські війська здійснює маневри та з урахуванням того, наскільки сильно потерпає на Запорізькому напрямку. Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку, які вже певною мірою виснажені.