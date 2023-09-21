"Зброя не благодійність": якщо Україна не отримає допомогу США, то програє війну, — Зеленський

За словами лідера сенатської більшості Чака Шумера, Зеленський на зустрічі з американськими законодавцями висловив усе однією-єдиною фразою про важливість допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч з американськими сенаторами в Конгресі "прекрасним діалогом". Він подякував сенаторам, журналістам і всім, хто надає підтримку. Про це повідомляє CNN.

"Говорили про дуже багато чого", — сказав президент, але не уточнив, про що саме.

Однак лідер сенатської більшості Чак Шумер сказав журналістам, що Зеленський попередив американських законодавців про ризик, яким загрожують зволікання з постачанням озброєнь.

"Була одна-єдина фраза, яка підводить усьому підсумок, і я цитую дослівно. Зеленський сказав: "Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну". Це його цитата", — сказав Шумер.

Своєю чергою, сенатор Мітч Макконнел пояснив, що військова допомога Вашингтона Україні не благодійність, "а інвестиція в наші безпосередні інтереси".

"Зниження російського військового потенціалу допомагає стримати головного стратегічного противника — Китай", — додав Макконнел.

Представник республіканців зазначив, що радий, що колеги з перших рук від президента Зеленського дізналися про те, як триває контрнаступ України.

Нагадаємо, що, за словами конгресмена-республіканця від штату Техас Майкла Маккола, Україна зрештою отримає далекобійні ракети ATACMS. В умовах, у яких проводиться український контрнаступ, США б свої війська не направили.

Також повідомлялося, що після візиту Зеленського до Вашингтона постачання ATACMS Україні "не виключені", про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі.